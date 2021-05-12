疑患有輕微腦退化的蒙婆婆慘遭業主迫遷已有一周，多日來被迫露宿在旺角原居大廈外的街頭。《蘋果》今日重返現場，在烈日當空下，蒙婆婆除了曾數次短暫離開往洗手間外，其餘時間只會呆坐原地。

《蘋果》曾到蒙婆婆居住的旺角西洋菜南街捷利大廈視察，單位大門緊緊關上，大閘更被業主裝上鐵鏈、重門深鎖。在大廈已工作數年的保安表示，業主為防蒙婆婆闖進單位，故特意加上鐵鏈。他指業主早前已表明有意將單位出售，安排二房東提醒租户搬離，「叫咗好耐都唔走，警察社工嚟到勸極唔走，個仔都特登返嚟幫佢，仲打埋個仔」。

保安透露，蒙婆婆的兒子長居湛江，去年10月特意回來為母親交租、申請政府關愛基金及證件等，惟她一一拒絕，更動手打仔，「佢個仔係孝順仔嚟㗎...佢上次同我講到喊㗎，話搞阿媽唔掂」。至上周二（4日），業主無可奈何下，唯有安排人手把婆婆的隨身物品搬出，並放置在大廈外的街道上。

大廈保安又指蒙婆婆居於上址已有10年，單位的大業主是前女警，而二房東同時是劏房住户，早前已被安排入住駿洋邨，事件發生後一直未能聯絡二人。他更指，蒙婆婆曾於旺角新世紀廣場任職清潔工，疑因疫情被裁；長居湛江兒子因疫情不能回港探望母親，「上次畀錢佢都係個仔搵同學送錢畀佢㗎」。保安嘆指，連日來區議員、社工及警方都有到來幫忙蒙婆婆，但多次被拒，眾人均束手無策，「好多人都想同佢講嘢幫佢，佢唔肯講嘢㗎，佢都係睇人」。

記者今日在上址觀察整個下午，發現蒙婆婆幾乎寸步不離，遂嘗試與她接觸。她一直表示稍後便會離開，前往水渠道的新居，更會有朋友協助將物品搬離。不過，話音未落，她又改口說：「我住呢度㗎，3樓X號，等等會有人幫我搬上去。」被問到有否吃午餐，蒙婆婆指自己已吃飽飯，更有麵包在袋中。今天氣溫酷熱，氣溫達32度，記者遂為她送上飲料，惟遭蒙婆婆拒絕。她稍後更不再理睬記者，寧願坐在膠箱內休息。

捷利大廈旁的餐廳員工李先生表示，自己並不清楚事件的來龍去脈，但認為蒙婆婆既可憐又無助，「返工佢又喺度，放工佢又喺度」。李先生又指餐廳老闆多次為蒙婆婆送飯，但她同樣拒絕，「我諗係因為尊嚴所以唔收，但我哋都會照放飯盒，跟住收工，佢有冇食我哋都唔知」。

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