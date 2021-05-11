一名疑患有輕微腦退化的婆婆最近遭包租公迫遷，被迫露宿旺角街頭，有家歸不得，當區區議員到場了解，另有教會希望婆婆能夠轉到賓館暫住，但一一被拒。婆婆坐在街頭至少一周，縱使近日天氣酷熱，一度更高達32°C，但她仍繼續堅守在舊居樓下，只希望有朝一日，可以回去居住多年的板間房，繼續生活。

現場為旺角西洋菜南街捷利大廈樓下，《蘋果》昨晚到場了解，發現婆婆仍然坐在舊居樓下，身邊放有數袋紅白藍袋及膠箱。她靠在欄杆休息，氣若游絲，左眼角被紗布蓋住，仍未康復。

婆婆透露自己姓蒙，只有40多歲，但記者目測所見，婆婆起碼年過七旬。她表示，之前在捷利大廈3樓一間板間房居住，裏面只能放一張床，剩餘空位只企一個人，每個月租金2,900元，已經住了6至7年，然而最近卻被 「包租公」趕走，「話我唔畀錢佢」。

她憶述當時她和包租公的女兒發生口角，未幾其行李篋及部份財物便被人扔出大門，她跑出單位取回行李篋之際，對方竟關上大門，不准她再度入內，隨後包租公更安排其他人，將婆婆的財物床鋪等搬至樓下，之後婆婆便展開露宿街頭的生活。

婆婆又指自己有一個兒子，但沒有透露年紀，當記者問到她的兒子為何不幫手時，婆婆似乎有難言之隱，良久才說「個仔唔得閒」。其後，婆婆又補充兒子尚未結婚，去年年底由大陸來港，於水渠道居住。被問及為何不前往兒子住所居住，婆婆只稱「我都租咗呢度個房住啦」、「我住開呢度」等。最後，記者再問兒子是否有來探望她，婆婆考慮了一陣，短短答了一句「有」之後，便不願詳談，再次重複數日前被趕的情節。

訪問期間，記者向婆婆建議找區議員求助，惟她斷然拒絕：「唔使唔使，唔使人幫！」另外問及為何眼角受傷，婆婆只稱是「自己瞌眼瞓跌倒」，又坦言要等候特首林鄭月娥出手協助，「而家係特首同意嘅話，就搬返上去」。

區議員：婆婆的執著令我們佩服又擔心

記者其後向旺角區區議員朱江瑋查詢，他指婆婆於上周二（4日）被迫遷，單位突然被業主收回，財物被清理至大廈門口，之後便被迫露宿街頭。當晚他已與救世軍的社工到場了解，但婆婆拒絕任何的支援，分毛不取，只希望返回原本的家繼續生活。

據他了解，婆婆患有輕微腦退化，左邊眼角更在上周六（8日）打瞌睡時撞傷，有街坊經過見到時曾上前關心，希望她能夠到醫院求醫，但被她拒絕，而警方及醫院亦以人權理由，拒絕在婆婆不願意的情況下帶走她到醫院，情況令人擔心。

朱江瑋引述街坊表示，婆婆至少居於上址板間房至少十年，生活非常簡單，平日只會在區內閒逛，間中會排隊取飯，或執紙皮及汽水罐維生，甚少向他人求助，一直有社工跟進。去年婆婆遺失房間鎖匙，一度在門外或梯間睡覺休息，有鄰居於心不忍，於是向朱江瑋求助。

他指當時曾召開鎖匠爆門，所以一度入內了解，憶述單位比較舊，裝修為70年代風格，而婆婆所住的板間房則非常細小，30呎也沒有，僅能放下一張單人床，而床上亦放有大大小小的雜物，基本上不能關門，非常擠擁。其後有街坊向他透露，婆婆經常欠租，其兒子居於內地，在港舉目無親，今年年頭兒子才來港替她還清所有欠租，不過早前業主將單位交予兒子，並清拆屋內的板間房，意味着婆婆已無可能回去居住多年的單位。

朱江瑋形容婆婆對人非常客氣，但難以與人溝通，連日來他曾到場了解婆婆的情況，只希望她到賓館休息沖涼，但婆婆一一拒絕，「一時就話自己有姐妹住喺水渠道，一時就話聽朝有入境處嘅人會幫佢 ，我話畀張床佢瞓佢又話唔洗」。他指婆婆要返回她原本單位的執著，令他們非常佩服，同時間又擔心她會倒下，「真係驚佢會暈低，又或者太激動，始終佢都喺度好多日，最緊要人無事」，希望各位市民不要覺得婆婆阻街，請容讓一段時間。

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