觀塘市中心重建項目「裕民坊」落成逾月，但裕民坊仍有兩間商戶「死守」未走，包括安記皮具和裕發鮮果汁。今日是市建局要求商戶遷出的死線限期，近百名保安員再到現場，架設圍欄封路，氣氛緊張。

上周三及周四，市建局先後動員約100人在現場架起3重鐵馬，其中一戶林先生一度以鐵鏈鎖住自己，最後被強行抬走。今早9時，約50名相信是市建局的保安員，穿戴頭盔和手套，搬來欄杆圍封現場約50米路段，禁止所有人出入，其中拒絕搬遷的安記皮具正是在圍欄之內。不過，皮具和果汁店都拉上鐵閘，沒有人留守。

記者聯絡到果汁店的張太，她表示和安記的遷出限期日不同，果汁店的限期是下周二（18日），連日來她也有開檔：「清貨呀！清得幾多得幾多。」她指與市建局只聯絡過兩次，但對方沒有明確安置或賠償，令她十分徬徨無助。她坦言只能做到最後一日，前路茫茫。

巿建局較早前發聲明指，商戶如不按時遷出，會依據法庭裁決收回土地，屆時不會發放任何津貼。

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