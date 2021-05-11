天文台於清晨6時45分，發出今年首個酷熱天氣警告，並提醒市民應慎防中暑，多補充水份。

早上7時45分，天文台錄得28.8°C，相對濕度百分之80。本港普遍地區錄得29°C、30°C，大埔30.2°C、西貢30°C、上水29.6°C、將軍澳29.6°C、九龍城29.2°C、跑馬地29.2°C。

一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來炎熱的天氣。

本港地區今日天氣預測：部份時間有陽光，日間酷熱，市區最高氣溫約33°C，新界再高一兩度。局部地區有一兩陣驟雨。吹和緩南至西南風。

展望：未來兩三日天氣持續炎熱，最高氣溫達32°C或以上，但局部地區仍有幾陣驟雨。

在酷熱天氣下，應採取以下預防措施：

1)補充大量水分，免飲用含咖啡因的飲品，例如咖啡、茶或酒精飲品

2)穿着長袖而寬鬆的布織衣物

3)穿着淺色、寬鬆及通爽的衣物，減少吸熱，方便排汗及散熱

4)塗上防曬系數（SPF）15或以上的防曬液

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