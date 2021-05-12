國安處處長蔡展鵬月前光顧「骨場」（無牌按摩店）期間，遇上巡查斷正。蔡展鵬現正接受休假調查，警方回覆指正調查一宗涉及警務人員不當行為的指控。警隊內部已盛傳蔡不可能留任國安處處長職位，甚至已提出請辭。《蘋果》翻查資料，《警察 ( 紀律 ) 規例》( 第 232 章)內列明13項違紀行為，蔡展鵬光顧無牌按摩院，可能已違反其中一項違紀行為：其行為刻意致使公共服務聲譽受損。

《警察 ( 紀律 ) 規例》的13項違紀行為，包括（1）沒有許可或妥善因由而擅離職守、（2）當值時睡覺、（3）對良好秩序及紀律有損的行為、（4）執行職責時怯懦、（5）違反警察規例或任何書面或口頭的警察命令、（6）不服從上級、（7）由於昏醉而不適宜執行職責、（8） 疏於職守或忽視命令、（9）裝病、（10）在執行職責的過程中，或在關乎警隊履行任何職責或職能方面，作出在要項上屬虛假的陳述、（11）不合法或不必要地行使權能，引致其他人或政府蒙受損失或損害、（12）蓄意破壞政府財產或因疏忽致令政府財產遺失或損壞、（13）其行為刻意致使公共服務聲譽受損。

由於蔡屬於憲委級警務人員，若警司級或以上的警務人員，一旦出現違紀情況，將由公務員事務局委任的高級公務員組成紀律委員會審理其事件。

對於有傳蔡會因事件辭職，根據《警隊條例》第232章第13條，憲委級警務人員的任用等，(1)憲委級警務人員的任用、停職、停職停薪或革職，須按照當其時有效的《公務人員(管理)命令》及政府規例辦理，但如其任用帶有特別條件，則仍須符合該等條件。

(2)即使第(1)款另有規定，憲委級警務人員不得自警隊辭職，除非他

(a)給予處長3個月的書面通知表示其辭職意向；或

(b)事先經處長同意，向政府繳付1個月的薪金（包括任何已支取的津貼）以代替通知，通知期不包括假期。

公務員一旦辭職，即喪失其職位可享有的一切權利和福利。

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