5名男子在上月18日於屯門掃管笏村附近一塊爛地擅自鎖車，並向停泊車輛的行山人士索取解鎖費。該名行山人士拒絕支付解鎖費後，被其中4名男子用鐵通歐打，導致身體多處受傷。警方在今日（12日）於屯門拘捕3名本地男子，年齡介乎40至47歲，涉嫌「有意圖嚴重傷人」及「刑事恐嚇」，不排除再有更多人被捕

上月18日，受害人與妻子及兩名兒子到大欖涌水塘行山，並於出發前先把車輛泊在掃管笏村附近的一塊爛地。一家四口行山後回到原處取車，豈料車輛被鎖，車頭擋風玻璃則有一張寫有聯絡電話的字條。

受害人致電該號碼後，一名男子隨即出現，並要求受害人支付解鎖費300元。受害人斷言拒絕後，另外4名男子現身，他們先以言語恐嚇，見受害人態度未有軟化，其後以鐵通及手襲擊受害人。

受害人太太見丈夫被5名男子歐打至身體多處受傷，頭破血流，唯有支付解鎖費300元。5人收錢後隨即逃去，受害人回家後便報警求助。

警方經調查後，在今日早上約6時於案發現場附近拘捕3名本地男子，年齡介乎40至47歲，分別報稱公司老闆、維修工人及建築工人。他們涉嫌「有意圖嚴重傷人」及「刑事恐嚇」，現正被扣查。警方指案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕，亦呼籲市民若就案件有任何資料提供，可致電3661-5742與調查人員聯絡。

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