警務處長鄧炳強將於明年7月退休，國安處處長蔡展鵬原本被看高一線，被視為「隔代一哥」大熱人選，但捲入光顧無牌骨場醜聞墮馬，打亂整個「一哥」接班部署，問鼎最高權位的隔代一哥人選須重新洗牌，現時呼聲最高是現任警務處人事及訓練處處長周一鳴，以及助理處長（行動）陳俊燊。而蔡展鵬暫停所有職務，未來國安處長料或由副手江學禮接任。

被問到會否影響到退休安排，鄧炳強昨在記招上強調，警隊機制完備，其退休不受影響，「唔相信一個個人行為，對整體工作會有大影響，警察內部有好詳盡嘅接班」。鄧炳強昨表示，正式退休日期是明年7月。據悉，他退休後或轉換工作崗位，有機會加入下屆特首問責團隊。

警隊知情人士透露，警隊為了穩住軍心，明年已屆57歲退休之齡的現任副處長（行動）蕭澤頤或延長退休，接替鄧炳強出任警務處長，兩至三年後再交棒給下任警務處長。

出任首任國安處處長的蔡展鵬，原本前途無限，一直獲警隊高層悉心裁培，倘由他出任警務處長，亦是首位「一哥」出身於國安處，可惜現時蔡展鵬捲入醜聞，預料失去問鼎最高權力機會，再無力問鼎一哥寶座。

知情人士又表示，原本能與蔡展鵬一爭長短接任「第三代一哥」的有三人，第一個是助理處長（行動）麥展豪，麥較蔡更早加入警隊，在警隊同樣平步青雲，有力挑戰蔡展鵬「隔代一哥」地位，可惜他主動提出平調新界北總區指揮官，被解讀為放棄競逐一哥寶座。

另一位大熱是現任人事及訓練處處長周一鳴，周一鳴是刑事背景出身，一向「無花簿」紀錄良好，2012至2013年曾借調往法國里昂的國際刑警秘書處，出任刑事情報主任，亦是警隊重點裁培的高層。2019年反修例期間，周一鳴曾處理工大學事件立功，2019至今年，他先後出任九龍西總區副指揮官、行動部處長及人事及訓練處處長，涉獵不同範疇及部門，顯示高層有意委以重任，為他出任警務處長鋪路。

知情人士續稱，「一哥」接班部署從來不是單線發展，還有其他後備人選，可隨時「入閘」，現任助理處長（行動）陳俊燊，亦是警隊「明日之星」，有望競逐隔代一哥，陳曾被派往英國皇家國防學院接受培訓，該學院素來有「一哥搖籃」之稱，曾培訓不少警隊一哥。

警察公共關係科總警司郭嘉銓亦是另一顆不容忽視的「明日之星」，曾為兩任處長副官，亦曾借調到澳洲聯邦警察擔任教官，仕途亮眼，他年紀尚輕，料是第四代一哥大熱人選。此外，蔡展鵬轄下有兩名警務處助理處長（國家安全）簡啟恩及江學禮，消息稱，江學禮或有機會暫代國安處處長，仕途有望更上一層樓。

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