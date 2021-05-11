警隊爆出醜聞。傳媒報道，去年始成立的國安處首任處長，兼任警務處高級助理處長的蔡展鵬，早前光顧無牌按摩店按摩期間，遇上警員查牌。警方高層已得悉事件，據知蔡展鵬月前已接受休假調查。《蘋果》正向警方查詢。

蔡展鵬於1995年加入警隊任職督察，在前線擔當不同指揮崗位，至2009年升為警司，5年後升為高級警司，在保安部擔任單位指揮官，專責保安事務的情報行動、調查、分析及聯絡工作。及至2017年晉升為總警司，出任保安部副主管，前年更升為警務處助理處長，執掌保安部。至去年7月1日國安處成立，蔡展鵬升為警務處高級助理處長，並執掌國安處。

據知蔡展鵬備受警隊栽培，曾多次到內地及海外受訓，並取得兩個碩士學位。去年獲頒授香港警察卓越獎章。今年2月，特首林鄭月娥向7名早前遭美國財政部制裁的警員頒發行政長官公共服務獎狀，蔡展鵬為其中一人。

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