持殘疾人士個人八達通卡、患情緒病的18歲青年，上月中於港鐵杏花邨站遭職員查票期間情緒激動，竟遭五名港鐵職員按地以膝跪頸導致頸痛疑手腳麻痹留醫。事件中港鐵職員處理手法引起爭議，今日港鐵出席油尖旺區議會遭多名議員質詢，但港鐵未正面回應內部的武力指引內容，僅承認當日事件觀感上不理想，會上多名議員認為《港鐵附例》不應容許職員使用武力制服乘客。

油尖旺交通及運輸事務委員會今日討論港鐵職員的武力指引，港鐵亦有派員回應事件。多名油尖旺區議員於會上質疑，港鐵查票隊越權，要求港鐵修改《港鐵附例》，停止賦權員工可使用合理武力。李傲然質問港鐵代表「係咪代替警方執法？」。港鐵助理公共關係經理(對外事務)陳耀忠回應指，跪頸事件觀感不理想，已即時檢討，惟警方已調查事件不便評論。他稱查票是「好日常」程序，不是針對個別乘客，而是一視同仁。

涉事18歲青年的家人稱青年已出院，港鐵未就事件道歉，事件由警方跟進暫不評論。患情緒病事主在柴灣任維修技工，獲發殘疾人士個人八達通卡享兩元乘車優惠，但生得高大去年底及今年3月兩度出閘時遭港鐵職員查票。事件中，他涉咬傷港鐵職員及弄壞職員手錶被捕。

據《港鐵附例》，港鐵職員有權將懷疑已觸犯，或正企圖觸犯附例的人移離鐵路處所，如有需要可使用合理武力。油尖旺交通及運輸事務委員會副主席林兆彬曾提交書面問題，要求港鐵交代以膝跪頸是否合適做法，以及有否制訂及教導制伏疑犯時的最低武力指引，惟港鐵沒有給予書面回覆。另一區議員余德寶質疑認有危險程度，港鐵職員無需要跪頸制服涉事乘客，質問港鐵有否使用武力相關指引。本報向港鐵查詢，對方回應指對事件並無進一步補充。

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