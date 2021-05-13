政府朝令夕晚，煞停強制外傭接種疫苗。惟一名44歲菲律賓女傭，接種復必泰後18日，在西貢區僱主的住所暈倒，送院不治，成為首名外傭打針後死亡的個案。《蘋果》聯絡到死者的外籍女僱主，但她以尊重死者家人為由婉拒回應。死者在港的同鄕將於周日（16日）在教堂為她舉行追悼會。

衞生署昨日公佈其中一名打針後死亡的44歲女子，4月21日在社區疫苗接種中心注射復必泰疫苗，18日後即本周日（9日）離世，初步解剖顯示死因為主動脈夾層動脈瘤破裂，無臨床證據顯示事件由疫苗引起，成為首名打針後不治的外傭。

《蘋果》了解後得知，死者Grace在西貢大網仔路8號逸瓏園一個單位工作。有屋苑內的外傭認出Grace，菲傭Joan表示，平日與Grace屬點頭之交，甚少交談。她在社交平台上得悉Grace的死訊，亦聽聞對方一直有心臟問題，但卻仍然接種疫苗。Joan透露死者與其僱主過去一直住在西貢，在數月前才搬入屋苑。

死者胞姐：她沒有病患

《蘋果》透過WhatsApp聯絡死者的外籍女傭主，她回覆指為尊重死者家人，不會回答提問。而死者的胞姐Jinalyn身在菲律賓，她回覆《蘋果》稱，死因要等解剖報告，遺體將由中介公司協助安排運返菲律賓。Jinalyn稱，她們5兄弟姐妹，其中Grace在港工作已經15年，她曾經向家人表示，選擇在港工作，因為感覺比較安全，福利相對上好，而且有很多同鄉照應。Grace育有一子，已經22歲，她長時間離鄉別井，為是還是幫補家計和自力更生。不過據Jinalyn所知，Grace沒有病患，毋須睇醫生，相反平日注重身體及飲食健康。

同鄕周日辦追悼會

另外，死者的同鄉得悉其死訊，紛紛在facebook留言悼念，當中有人發起於本周日在教堂舉行追悼會。

消息稱，死者當日中午約12時，逸瓏園單位內暈倒，被送往將軍澳醫院後證實死亡。就上述死亡個案，衞生署表示，初步解剖顯示死因為主動脈夾層動脈瘤破裂，無臨床證據顯示事件由疫苗引起。

僱傭代理理會：保險覆蓋遺體運送

香港僱傭代理協會主席張結民表示，香港僱主在聘請菲傭時，分別在香港及菲律賓兩地購買保險，保單包括醫療和運送遺體的費用。他強調，身故原因不論是自殺還是病患，保費都會覆蓋。

他稱，以往遺體解剖後，約10日時間便可運回當地，但疫情下香港往菲律賓的航班大減，最快一班航機是兩周後。據張結民了解，領事館跟相熟的殯儀館合作多年，一般都選用國泰航空的航班。

根據以往數字，本港每年有20名以內的外傭意外或自殺離世，菲律賓女傭及印尼女傭各佔一半。

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