竹篙灣檢疫中心早前發生集體食物中毒事件，食環署抽取食物供應商「丹尼食品有限公司」的食物樣本，更發現蠟樣芽孢桿菌，丹尼食品已遭撤換，並可能遭到檢控。曾在竹篙灣檢疫中心接受隔離的荃威花園R座居民，早前吃過檢疫中心的膳食，腹瀉不適三日，苦不堪言，怒指丹尼食品曾有食物中毒的前科，促當局將丹尼嚴懲除牌。

荃威花園R座因發現變種病毒感染者，整幢居民被送往檢疫中心隔離檢疫，黎小姐於本月4日進入竹篙灣檢疫中心，晚上獲派牛肉飯做晚飯，結果肚瀉不止，翌日凌晨2時至6時，每隔一小時便肚瀉一次，她服用帶來的正露丸及家庭醫生開的藥物止瀉，但完全無效，於是向民安隊求救，由救護車送院治理，醫生懷疑她食物中毒，建議她把病菌排清才給服用止瀉藥，至上周六（8日）肚瀉始受控，但瀉了三日，黎變得相當虛弱。

黎對這宗集體食物中毒事故憤憤不平，指丹尼食品是竹篙灣檢疫中心食物供應商，前年曾發生食物中毒事件，導致20名小學生不適，而竹篙灣檢疫中心已運作一年，相信不少人曾吃過丹尼的食品而食物中毒，「只係冇發生集體食物中毒，所以外界唔知」。她認為，食物供應商提供的食物不潔甚至有病菌不能容忍，當局應該予以嚴懲，建議將丹尼除牌以絕後患。

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