警隊國安處爆出去年7月成立以來最大醜聞，警務處高級助理處長兼國安處長蔡展鵬疑光顧無牌按摩店遇查牌，正休假接受調查。事件引來警隊內部議論紛紛，今日ＷhatsApp瘋傳一段「Fred Sir（蔡展鵬）揼骨」的美化版本，聲稱蔡趁午飯時間到按摩店揼骨舒緩痛楚，未料遇上查牌，無知地以為是正牌。《蘋果》下午到灣仔一帶巡視，發現駱克道及軒尼詩道一帶有多間樓上按摩店，其中更部份門面光鮮，未知是否有牌，其間更見到有西裝友趁午飯時間「鬆一鬆」。

自從蔡展鵬疑光顧無牌按摩店遇查牌一事被傳媒揭發後，ＷhatsApp間便流傳一段逾700字的消息，相信是由警隊內部的人員發出，內容主要指蔡壓力爆煲，腰痛纏多時，需長期做按摩舒緩，是「用午飯時間到按摩店」。

記者下午到場了解，發現警總對開的駱克道大約有6至7間樓上按摩店，而鄰街的軒尼詩道亦有3至4間按摩店，它們會在大廈地下貼出海報及價目表或掛上霓虹燈牌，標明提供的按摩服務種類。

其中距離警總400米的京都大樓至少有5間按摩店正在營業，當中兩間只招待女賓，另外3間全部位於二樓位置，主要提供泰式按摩。其中一間按摩店在門外張貼價目表，供顧客了解，記者入內了解時，發現店內大約有4至5張梳化，燈火通明，有女職員透露他們主要提供腳底和全身按摩，他們甚至不忌諱取出牌照予記者查看。

另外位於軒尼詩道的新基大廈亦有一家按摩店，門外掛有巨大招牌，寫明提供泰式按摩。按摩店面積約500尺，放有近15張梳化，牌照及價目均放在櫃檯位置。記者所見，正值午飯時段，一名「西裝友」前來光顧全身按摩，並向職員查詢價錢和時間，本來「拍烏蠅」的店舖即有生意，店員亦非常欣喜。

軒尼詩道華美樓亦有兩家按摩店，其中有職員坦言不知道顧客是否警察，「都唔知係咪警察嚟，又冇著制服」又指未試過被警察掃場，但曾經有入境處來店巡查。

不過，記者從互聯網上發現灣仔另有至少100間樓上按摩店，但大多數未有清楚列明詳細地址，僅指灣仔站附近，提供的服務除有香薰推拿外，亦有其他特別服務，顧客需致電技師預約服務。

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