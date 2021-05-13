灣仔警總及金鐘政總先後收到粉末信。消息指，警方報獲線報，指警務處處長鄧炳強、特首林鄭月娥及保安局局長李家超今日各收到一封粉未信，內裡放有白色粉末，及一張寫滿字句的紙張。爆炸品處理課到場檢驗後，發現有關粉末為麵粉，正追查寄信人的身份及犯案動機。《蘋果》現就事件向警方及保安局查詢事件。

翻查資料，過往亦曾有政府高官收到粉末信。去年8月17日，行政長官辦公室的職員報案，指收到一封可疑信件，打開後發現內藏白色粉末，於是報警。爆炸品處理課人員到場檢查，相信粉末不含危險成分，事件中無人受傷，行政長官辦公室發言人其後表示，林鄭月娥未有接觸信件。4日後，警察總部亦收到粉末信，據知收件人為警務處處長鄧炳強，爆炸品處理課人員接報到場檢查，其後證實為豆粉，案件中無人受傷。

行政長官辦公室發言人表示，今日職員接獲一封載有白色粉末的可疑信件，職員發現後立即報警處理，已就事件報警處理。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568