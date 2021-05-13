葵涌邨一名18歲青年，昨日在住所內昏迷，送院不治。人稱「Lunch哥」的示威常客李國永指，死者「駿仔」以往也曾多次結伴參加抗爭運動，昨日驚聞他猝死的消息，感到非常難過。

死者曾耀駿18歲，家住葵涌邨百葵樓。「Lunch哥」表示，由群組訊息得知「駿仔」離世的消息，他指對方因為非法集結罪成，曾經被判社會服務令，據了解他現時仍有案在身，處於保釋階段。不過，「Lunch哥」相信「駿仔」的離世與此未必有關。

據「Lunch哥」了解，「駿仔」是中度智障人士，有自閉症，曾經入讀VTC，但已退學一段時間；2019年活躍社運，其後現身的次數減少，曾經和「Lunch哥」在圓方和IFC遊行。據了解，「駿仔」和父親及繼母同住。「Lunch哥」坦言對「駿仔」的離世難到難過，希望他的家人節哀順變。

事發於昨晨9時半左右，一名女子報案指其友人的18歲兒子在單位內暈倒，昏迷不醒，救護員接報到場，經檢驗後證實青年不治。事件無可疑，死因有待驗屍後確定。

翻查資料，2019年12月9日「大三罷」示威，3名男女涉在旺角以雜物堵路，其中曾耀駿和另一少女被控在公眾地方造成阻礙，案件於今年1月21日於西九龍裁判法院裁決。女被告罪成判200小時社會服務令，裁判官認為控方沒有足夠證據證明曾耀駿有份堵路，遂裁定他脫罪。

不過曾耀駿因為在保釋期間違反禁足及宵禁保釋條件，被法庭要求每日到警署報到。

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