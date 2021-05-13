警務處國安處處長蔡展鵬，據悉於一個半月前涉光顧無牌按摩店遇上查牌，涉及行為不當，目前休假一個月受查。翻查過去兩個多月由警方發稿的資料顯示，由3月至5月11 日，警方先後採取4次行動共搗破13間無牌按摩院，當中拘捕的都是涉「管理無牌按摩院」的負責人或違反逗留條件的女子，當中並無提及有警務人員涉案。

翻查警方的新聞稿，由今年3月至 5月11日，警方公佈了 4次搜查無牌按摩院的行動，搗破 13間無牌按摩院，其中油麻地及尖沙咀區佔9間，另有3間在屯門區，餘下一間在灣仔軒尼詩道，而大部份都無交代掃蕩行動的具體地點。警方在行動中拘捕 23人，分別涉及管理賣淫場所、協助管理賣淫場所、僱用非法勞工及管理沒牌照的按摩院等罪名。

另外，警方在上述期間亦執行了 10 次掃蕩賣淫場所的行動，而其中一宗是灣仔警區特別職務隊根據線報及經調查後，於4月28日下午約4時，警員突擊搜查軒尼詩道一單位，並搗破一個無牌按摩院場所。一名38歲姓李本地女子涉嫌「管理賣淫場所」被捕，另外三名年齡介乎39至48歲本地女子，則涉嫌「協助管理賣淫場所」被捕。行動中，人員撿獲按摩油、床單及毛巾等。

其實按摩院發牌由條例指明的「發牌當局」、即警務處長處理。條例規定，任何人於任何時候經營、料理、管理、協助管理或無論以任何身份協助經營任何沒有有效經營牌照的按摩院，即屬犯罪，首次定罪可罰款5萬元及監禁6個月，第二次或其後再被定罪，可罰款10萬元及監禁兩年。另一條例則訂明不知道按摩院屬無牌照經營，不能作為免責辯護，但沒有規管光顧無牌按摩院的顧客，意味不涉及刑責。

警方在 2017 年上載一段題為「罪案呼籲 – 經營無牌按摩院」的《警訊》片段，主持的警員提到香港人生活忙碌，「你有壓力、我有壓力」，不少人都喜歡到按摩院按摩，「輕鬆一下」，影片中提醒香港法例上有規管按摩院的運作，「大家要小心，唔好幫襯一啲違法經營嘅按摩場所」。片段中解釋，如要由異性按摩師提供服務，則需領牌，否則只可以足浴店形式，提供手、腳等個別範圍的按摩。片段目前有數十個有關蔡展鵬事件的留言，有網民指「首任國安處署（處）長就係無睇呢條片咪中左（咗）伏囉」，亦有留言表示「國安署（處）長幫襯，你我都放心」、「國安處署（處）長，好有壓力」、「下次可以搵蔡處長親身落場拍警訊」。

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