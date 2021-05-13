以交友App作其中一個接近獵物途徑，集團男職員會扮演單身暖男，出不同招數冧女落沓，包括一邊裝君子，一邊說話曖昧，讓女事主誤以為有發展機會，又會搭膊頭氹歡心。事主Kelly被賤男Benny一句：「我都想搵個伴一齊做吖嘛。」誘購逾4萬元美容療程及教育課程。記者放蛇約Benny外出，約會後他即通知美容中介報喜，指女記者為「超簡單嘅女」。自稱單身氹女的他無視公司規定，偷偷與女同事拍拖，在街頭拉下口罩擁吻。

Kelly經交友App結識Benny時，正值她生日，Benny甫見面即請食飯，又送水晶擺設作生日禮物獻殷勤，約會後又著她回家後報平安，「會關心下你，同你講辛苦喇，小心身體呀。」亦會輕搭Kelly膊頭、拍大脾氹她歡心。

二人短短一周見面四次，Benny試探Kelly會否看中醫被拒，即轉推介美容按摩及教育課程，約她到醫美中心按摩。她憶述自己表示不欲消費，Benny即挨近說：「我都想搵個伴一齊做按摩吖嘛，一齊做會好啲㗎。」藉按摩約會令她以為有發展機會，她最終共花逾4萬元，飯聚亦要Kelly埋單。

記者約Benny見面，他自稱27歲、理大商科畢業，從事市場推廣4年多，公司業務瓣數多，與數個品牌合作，能以低價買名牌及演唱會門券，「前排做張敬軒咪拎VIP位，平時會喺澳門搞，BLACKPINK嗰啲。」着記者可向他索取門券。

交談間，當他得知記者有經痛，即顯得雀躍，「（我細妹）佢四季經，次次都好辛苦，中學請假請到差啲畢唔到業」，最後經他同事介紹到與其公司合作的美容中心看中醫，一年便有好轉。他又自稱「個胃唔好」，經半年調理後也好轉。

Benny不時關心記者：「你係咪鼻敏感呀，你把聲聽落好盟咁。」亦心急邀約記者數天後約見中醫。約會後Benny即以短訊聯絡美容中介，興奮稱：「約咗場referral la，佢好多嘢想搞，超簡單嘅女」。以為可再賺一筆佣金。

經連日追蹤，記者發現Benny每次出動均全程低頭玩電話，疑忙於應酬目標，有客就陪食飯。其中一晚他食白果後，到旺角中心買手卷飯充飢，之後返大本營，至凌晨放工。雖然公司規定職員間不可談戀愛，但記者發現他兩次和另一女同事外出，並會先保持距離，當發現附近無同事，即按奈不住當街擁抱濕吻，但他沒送女方回家，僅自行坐小巴返藍田公屋住所，而非他向Kelly所講的筲箕灣屋企。

記者其後在琪恒中心大堂入電梯質詢Benny，他冷靜否認，並指這是私人地方，然後急急腳離開電梯，迅速㩒大門密碼進入辦公室。

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