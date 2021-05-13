慘遭業主逼遷的蒙婆婆，今天繼續露宿在旺角原居大廈外街頭。《蘋果》今早再到現場探望婆婆，其間油尖旺區區議員朱江瑋，以及救世軍職員亦到場探望她。由於蒙婆婆的傷口已有數天，需要換上新紗布及消毒，故救世軍護士帶備簡單醫療用具為她包紮傷口及檢查其健康狀况，「幫婆婆係需要更多嘅耐性，希望大家會明白」。

今天是蒙婆婆呆守原地的第9天，天氣悶熱，早上更下起大雨來，有見及此，朱江瑋與社工們將婆婆的「家當」搬近遮蔭處，其後救世軍護士為婆婆簡單檢查心跳脈搏，為怕連日來日曬雨淋會令她的心跳加速，令其不支倒地。

另外，朱議員指今早9時許，一名與蒙婆婆約10年未有來往的舊工友，因看了有關報道特意前來探望她，更掏錢給蒙婆婆，但她同樣拒絕工友的好意。

朱續指已為婆婆準備好支援。由於婆婆在街上留守多天，長遠會出現身體及阻街的問題，故他與警方、社會福利署、社福機構曾召開會議，警方則強調不會拖走婆婆，更會就她的問題作專業判斷及部署；另外，朱已通知廣華醫院並隨時準備為蒙婆婆提供緊急配套，護士亦會介入作前期預備，定期檢查她的身體狀況。

最後，朱再次向市民呼籲，透過連日來傳媒的報道，希望大家多多體諒蒙婆婆的處境，多對她忍耐和理解。

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