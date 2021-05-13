觀塘市中心重建項目「裕民坊」落成逾月，但裕民坊仍有兩間商戶「死守」未走，包括安記皮具和裕發鮮果汁。昨日（12日）是市建局要求商戶遷出的死線限期，當日近百名保安員到場架設圍欄封路，最後安記皮具許氏兄弟與市建局談判失敗，通宵收拾貨品離去，現時只剩裕發鮮果汁一檔做「獨市生意」，遷出日期限下周二（18日），《蘋果》今日到訪，兩名女店員留守，坦言對將來收舖後未作打算。

現場所見，店外貼出「光榮結業最後四天」，果汁店生意普通，兩名女店員在舖內執拾打掃，被問到收舖後有何打算，女店員坦言「冇打算，我乜都唔知。」至於生意如何，女店員說：「麻麻哋」。

裕民坊將成歷史，有不少市民到來回味前塵往事。兒時住在附近花園大廈的區先生，一度搬到紅磡居住，近年又搬回觀塘區，他今日到來拍下裕民坊的素描畫作，唏噓說「想留下照片，好多童年回憶。」「我細個住花園大廈，經常嚟呢度行，呢度有間百貨公司，細個冇嘢做，夜晚嚟涼冷氣，乜都冇買，買吓涼菓就一晚。」對裕民坊小檔被收回，他無奈說：「冇辦法，城市要進步，盡量保育精彩嘅嘢，知道呢幾日會收返，始終都要收，因為咁舊，唔可以話一小撮人爭取，就阻礙城市進步，爭取要取平衡，留返舊嘢，城市都要發展。我細個都幫襯街頭小食，自己又會喺度擺吓檔，賣吓書，賺一個幾毫買零食。」

而在附近街頭擺檔做鐘錶維修的佘先生，對於將來能否繼續擺檔坦言「冇咩打算，冇計劃，無言以對，今日唔知聽日事，喺度擺咗幾十年檔，無言以對。」

上周三（5日 ）及周四（6日），市建局先後動員約100人在現場架起三重鐵馬，其中一戶林先生一度以鐵鏈鎖住自己，最後被強行抬走。昨日（12日）早上9時，約50名相信是市建局的保安員，穿戴頭盔和手套，搬來欄杆圍封現場約50米路段，禁止所有人出入。最後安記皮具許氏兄弟遷出，市建局收回商舖。

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