屬於瀕危物種及唯一會在香港繁殖的綠海龜，過去三年本港至少發現26隻綠海龜死亡。本月1日一隻成年雌性綠海龜屍體在西貢綠蛋島海面被發現，當時海龜全身遭重達3.5公斤漁網緊緊纏繞。研究人員解剖發現該綠海龜消化系統內殘留數塊魚網物體，不排除綠海龜遭俗稱鬼網的廢棄漁網纏身，加上誤吞漁網致死。

負責今次解剖行動的海洋動物影像解剖研究組，自前年起展開本港海域的海龜研究，並於去年8月獲環境及自然保育基金資助。研究組於上月29日接報漁護署通知在西貢西灣發現一隻成年綠海龜屍體，翌日在龍蝦灣發現一隻屬於易危物種的欖蠵龜屍體，至本月1日早上，再在綠蛋島海面發現一隻全身纏有漁網的綠海龜屍體在海面浮沉，是本港連續三日發現海龜屍體。

本月1日研究人員早上處理欖蠵龜個案後，於黃昏租快艇到綠蛋島接收該綠海龜屍體，發現是雌性綠海龜，全長一米，重逾60公斤，因屍體遭漁網重重纏繞，最後由快艇慢駛拖往相思灣放到岸上運回城市大學的研究室解剖。

研究人員發現綠海龜屍身嚴重腐爛，但肌肉沒明顯問題，消化系統內有大量墨魚與海草等未消化食物，且有大量糞便及數塊魚網，估計綠海龜本身健康可正常捕食，但因被漁網纏繞疑因漁網太重被拉扯到水底，或遭漁線箍頸未能逃脫，最終有機會因潮漲或掙扎過程中窒息致死。其後人員拆下綠海龜屍身上漁網，竟發現漁網淨重達3.5公斤。

綠海龜又名綠蠵龜，屬瀕危物種，亦是唯一會來港產卵的海龜，而南丫島的深灣沙灘是唯一有綠海龜產卵地點，每年4月1日至10月31日漁護署將該沙灘劃為限制區禁止進入。其實漁護署由2018年至去年，在本港水域共發現26具綠海龜屍體，今次發現的雌性綠海龜全身纏有疑是俗稱鬼網的廢棄漁網，令人關注鬼網再成海洋生物殺手問題。

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