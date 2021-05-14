周三（12日）下午4時許，一名31歲菲律賓籍女傭於荔枝角公園體育館復必泰疫苗接種中心內，接種疫苗後不適，未幾昏迷。該名外傭最初送院時情況嚴重，昨日（13日）情況惡化為危殆，至今日（14日）依然命危。消息指女事主有身體病紀錄。

網上有片段拍攝到事發一刻，可見該名外傭中等身材，身穿黑衣，倒在接種中心地面不省人事。其後，大批醫護人員到場，將她送上擔架床後，隨即推出接種中心送院急救，其間有不少附近等候接種疫苗的市民好奇張望。片段所見，外傭昏迷期間，手部不斷抽搐，情況令人憂慮。

政府一度計劃強制外傭注射疫苗，惟其後擱置。衞生署周三（12日）公佈一名打針後死亡的44歲中年菲律賓女傭，她上月21日注射復必泰疫苗，至本周日（18日）母親節當日，於西貢逸瓏園僱主家中暴斃離世，成為本港首名打針後死亡的外傭。

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