天文台下午12時30分發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，提醒市民應慎防中暑。此外，天文台亦在下午12時10分發出局部地區大雨提示，屯門區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

在酷熱天氣下，應採取以下預防措施：

1)補充大量水分，免飲用含咖啡因的飲品，例如咖啡、茶或酒精飲品

2)穿着長袖而寬鬆的布織衣物

3)穿着淺色、寬鬆及通爽的衣物，減少吸熱，方便排汗及散熱

4)塗上防曬系數（SPF）15或以上的防曬液

菲律賓的熱帶低氣壓已減弱為低壓區

一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。此外，位於菲律賓的熱帶低氣壓已減弱為低壓區。

本港地區下午及今晚天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區雨勢頗大及有雷暴。下午部分時間有陽光及酷熱。吹和緩偏南風。展望周末期間大致天晴及酷熱。下周初有幾陣驟雨，部份時間有陽光。

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