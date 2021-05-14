47名民主派人士，今年1月被指因為參加去年民主派初選，涉嫌違反《國安法》被捕。現被還押在荔枝角收押所的范國威，在獄中寄出新派水墨畫作鼓勵今屆的DSE考生。現被囚禁於赤柱監獄的前觀塘區議員李嘉達，其團隊在fb專頁貼出李由獄中寄出的部份書信內容，指相比上星期的難過時間，「這個星期的時間好像過得比較快」。

北區區議員劉其烽今日在其fb專頁貼出范國威由獄中寄出的畫作，並指范為鼓勵今屆的DSE考生，「特別為他們畫了一系列的新派水墨畫作，希望趕及為他們打打氣」。劉其烽指因信件寄出時間有延誤，DSE已開考，但他仍會分開6日貼出范的畫作，今日首先貼出的畫作系列是《藍山》。

劉其烽引述范對畫作的文字講解，並提到范的一番感言：「今天，適逢我被還押在收押所，失去人身自由，手上只有素描鉛筆、木顏色及水彩畫畫具...既然是這樣，我便用手上僅有的工具去繪畫新派水墨畫吧，在這個囚禁着我身體的細小囚室內，發揮自己的創作自由吧，去抒發情感，去表達我對家人朋友的思念。」

現被囚禁於赤柱監獄的前觀塘區議員李嘉達，其團隊昨日（13日）於facebook發帖，貼出李在4月由獄中寄出的部份書信內容。李在信中提到一個笑話，指一名叫作「阿卡」的男子在巴士上層發現只剩下一個靠窗的的空位，坐在靠外邊座位的是一位身形肥胖的中年男士，「阿卡走到男士的旁邊，然後想請他坐進去靠窗的座位：『先生，我好難過。』豈料，那位男士回答：『我好快樂（落）。』」

李指自己之所以會想起這個笑話，「原因是這個星期的時間好像過得比較快，相比起上星期非常難過的時間，有時會處於一種在監獄牆內獨有的矛盾」。他認為時間過得慢自然感到難過，「這應該不太難去理解，畢竟我們都來自相對自由的牆外世界，希望儘早回家」。不過，當他在寄信的那個星期感覺到時間過得快時，「心中也會冒出一種奇怪的感覺。」

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