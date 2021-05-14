觀塘裕民坊清拆重建，現時只剩下「裕發鮮果汁」留守到最後，下周二（18日）為最後遷出期限，果汁店員工感嘆不捨，大讚老闆「好好人」。一名正在榨蔗汁的女工表示，連日都有不少街坊前來光顧，買果汁和探望店員，現場亦見不少人買飲品及雨傘。面對店舖結業，女工無奈稱只能見步行步，加上家有一名18歲兒子，仍要為其賺學費，故希望盡快找到工作。

有特意前來買果汁的倪先生居於觀塘30多年，知道區內舊區快將清拆，希望作最後的支持。現時觀塘區內有新舊區，倪先生表示理解重建原意，可改善舊區樓宇結構安全，但認為彼此應達到平衡，令新舊區並存，令舊區成為區內特色，亦避免扼殺小商戶，形容非「all or nothing」。

他感嘆現時香港大商場林立，小市民選擇逐漸減少，香港市容也會變得一式一樣，而街坊的集體回憶也會消逝：「好似呢啲舖頭，以前小學中學放學都會嚟買下嘢食，都係一個回憶。」他嘆道，不希望將來只能在模型店看到香港舊面貌。

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