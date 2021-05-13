涉事以中醫、美容及教育課程為幌子的推銷集團，長年不衰，手法更層出不窮，背後原因是有一個培訓基地。《蘋果》記者經多日追查，終發現該培訓基地的大本營位置，為避人耳目，搬完又搬，對外一時宣稱是課程培訓，一時又說是市場營銷公司。每當入黑後，大本營依然燈火通明，大班男女聚集㩒手機釣客，或開會做紀錄商討劏客大計。

該騙徒培訓大本營，原設在彌敦道736號中匯商業大廈18、19及20樓，大廈看更稱，該公司已於三月中搬走，「我剩係知上面係上堂。」記者追查發現，他們已搬到旺角道2A琪恒中心，面積近5,000呎、租金約八萬元的二樓全層。大廈看更表示：「二樓全層係做Marketing，成班年輕人，日日做到好夜先走。」

每日入黑後，該幢20層商廈其他樓層辦公室都熄燈後，二樓全層仍燈火通明，甚至通宵達旦都有人在內「工作」。 記者粗略計算，從傍晚六時至晚上十二時，有近百多名年輕男女進出，傍晚六時最多人出入，大部份人步履匆匆，從旁邊樓梯上樓。透過窗口，可見他們都是上二樓辦公室。

據悉，上址大本營劃分新人培訓區，小組討論區及撈客區。由大廈對面可見，整個辦公室無任何辦公設備或電腦，只得幾張枱，枱上擺滿手機充電線及手機。這班年輕男女返辦公室後，均三五一堆聚集開會，有人指指點點，有人不停做紀錄，亦有人低頭㩒手機。

自晚上七時，開始有年輕男女離開辦公室，神情及動作幾乎一樣，均低頭不停㩒電話，步伐緊急。記者曾從後跟蹤多名男女，發現他們大都約「客」在附近一帶餐廳、地鐵站或商場等，然後一起去食晚飯。他們一般與客食飯兩個鐘，然後返大本營，回程時都刻意觀察背後有無人跟蹤，有人會在地鐵站下多兜幾圈，有人會經夜深人靜的新填地街市返辦公室，之後圍在一起開會，疑商討劏客大計。

前職員陳小姐透露，該公司規模龐大，共約300多人分不同團隊工作，大部份均為年輕人，內部稱新人為Advisor，跑數開單滿5張、每張滿1萬元即可升為Supervisor，其後可逐步晉升至Consultant、Senior Consultant及Director，「Director就係一個類似神級嘅存在，好難做到嘅，通常就係（聲稱）有幾層樓、揸靚車。」

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