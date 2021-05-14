繼特首林鄭月娥、保安局長李家超及警務處長鄧炳強昨日收到可疑粉末信後，香港電台今早亦收到白色粉末信件，警方正展開調查。港台回覆時未有透露信件內容，只表示收到一封載有可疑粉末的信件，已經報警處理。

昨日三次事件中，爆炸品處理課人員分別到場調查，相信該些粉末沒危險成份，案件列作發現可疑物品，交中區重案組跟進。其後警方撿走有關粉末進一步檢驗，暫未有人被捕。消息稱，信內附有的為麵粉，紙張有水迹，懷疑麵粉溶於水後沾在紙上，內容一致都以中文寫成，寫滿整張紙，但意思不完整，亦沒提到訴求。警方正追查寄信人身份及目的。

行政長官辦公室發言人昨傍晚稱，職員接獲一封載有白色粉末的可疑信件，發現後立即報警。保安局指，昨午職員發現一封寄給保安局長的信件內載有可疑粉末，已報警處理。

去年8月17日，行政長官辦公室報案指收到一封可疑信件，打開後發現內藏白色粉末於是報警，警方爆炸品處理課人員檢查相信粉末不含危險成份，事件中無人受傷。四日後警察總部亦收到粉末信，收件人為警務處長鄧炳強，爆炸品處理課人員證實為豆粉，案件中無人受傷，兩案均未拘捕任何人。

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