一名44歲菲律賓女傭Grace，在上月接種復必泰疫苗後，於本月9日在其僱主位於西貢的住所內暈倒，送院不治，成為首名外傭打針後死亡的個案。衞生署未有正面回應Grace的個案，只表示一名44歲女子在接種後離世，已向死因裁判官呈報個案。該名女傭的外籍女僱主和同鄉將在周日（16日）舉行彌撒悼念死者。香港亞洲家務工工會聯會指工會現正就事件進行商討，稍後會有回應及公佈相關行動。《蘋果》正向菲律賓駐港總領事館查詢事件。

衞生署回覆《蘋果》查詢時未有正面回應Grace的個案，只表示一名44歲女子在5月9日被送往將軍澳醫院急症室後離世，她於離世前18日（4月21日）在社區疫苗接種中心接種一劑復必泰疫苗，並已向死因裁判官呈報個案。署方續指，該名女子在接種後曾逗留在接種中心接受觀察，期間並沒有不適，初步解剖顯示死因為主動脈夾層動脈瘤破裂，沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起。另外，因事件超出呈報疫苗接種異常事件的時間框架，個案將交由香港大學進行分析。

死者僱主日前在西貢區的一個fb群組發帖，公佈菲傭Grace的死訊，並指將在周日（16日）中午12時於坑口聖雲先堂（St. Vincent’s Church）舉行彌撒悼念死者。僱主指，今次彌撒歡迎所有Grace的朋友參與，現場會有一本弔唁冊供參與者憑弔。弔唁冊在彌撒後會被送到於菲律賓的親友手上。截至今日中午時分，該個帖子有160個留言，大部分留言者都是菲傭，並寫上如「condolence（慰問）」和「Rest in Peace（安息）」等字句。有少部分人問到Grace的死亡是否與疫苗有關，惟沒有人對此有任何明確解答。

香港亞洲家務工工會聯會表示，工會現正就事件進行商討，稍後會有回應及公佈相關行動。《蘋果》正向菲律賓駐港總領事館查詢事件，尚待回覆。

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