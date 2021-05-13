青龍頭發生傷人案，昨晚11時許，龍騰路豪景花園對開，一輛工程公司客貨車，遭3輛私家車夾擊截停，7名大漢其中一人持刀威嚇，其餘6人手持木棍上前施襲，打碎擋風玻璃及擊襲客貨車內3名男子及搶走一部手機，惡漢傷人後登回私家車絕塵而去。26歲姓鄭的客貨車司機頭部受傷、乘客姓陳29歲手指受傷及姓高40歲手部受傷，一併由趕至救護員送院治理。

客貨車全車車窗損毀，擋風如蜘蛛網般碎裂，車內滿佈玻璃碎片，附近對開的青山公路路面亦發現玻璃碎，相信客貨車在該處遭伏擊後，再駛入龍勝路的豪景花園。初步相信起因由駕駛態度引起，雙方爭執後演變成武鬥，警方列襲擊傷人、刑毀及盜竊案件展開調查。

案發時有街坊目擊，一輛黑色及一輛白色私家車從後追擊客貨車，在豪景花園大閘前停下，一批男子持木棍「扑車」，當時聽到有人不斷爆粗及敲打玻璃的聲音，之後便上車逃去。

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