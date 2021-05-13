涉事公司招攬下屬及撈客推銷的手法遭非議多年，一直有人上當，除了被招攬的少男少女遭洗腦，該集團亦會嚴密篩選目標，一旦發現獵物稍為醒目，估計難以推銷，就會標籤為「超級負面人」，寧願放棄也不冒險推銷，又會將他們的電話號碼註明「污糟number」，以防下次有職員再遇上同一目標。前職員引述上級：「話『負面人』係唔接受幫忙，被社會唾棄。」

雖然劏客的醫美中心和教育中心中門大開，但對陌生客人警覺極高，絕少接受沒有介紹人的生客。原來涉事負責撈客的公司，早有一套篩客制度，教導職員由淺入深令客人入局，首次約會後要返公司和上司開會，與其他同事比對目標的姓名、電話及興趣等，一來可剔除同公司職員有機會釣到同一水魚，二來慎防有人放蛇踢爆公司運作。

如果發現目標曾為已開單的客人，或予人感覺聰明，難以推銷，則會界定為「超級負面人」，連其電話號碼一併標籤為「污糟number」。前職員陳小姐指，該公司喜以「正面人」來讚揚積極開單的職員，「負面人」則指一些較醒目、易洞悉公司有不當銷售行為的人，包括職員或客人，「唔受佢哋sell啦，就話呢啲（負面人）唔接受幫忙，係被社會唾棄嘅人。」

為鞏固公司可以長久運作，除嚴密阻截放蛇或客人追究，公司另會為職員開設法律講座，聘請律師教職員如何走法律罅，「話講明係中介就無事。」

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