慘遭業主逼遷的蒙婆婆，今日第10日在旺角居住大廈外的街頭露宿，酷熱天氣下，幸婆婆身體狀況尚可，但始終「無瓦遮頭」，疲倦時只得坐在膠箱家當上「舂眼瞓」，以小食充飢。有街坊不忍見她受苦，上前勸她接受外界協助，她堅持婉拒好意：「多謝你關心，多謝你哋幫我，唔使呀」。

蒙婆婆連日在西洋菜南街捷利大廈樓下守候，一袋二袋家當放在路旁，她左眼角仍貼着紗布，間中拆開小食充飢，《蘋果》上前問候，她重覆慨嘆意想不到被二房東逼遷，「唔會咁大膽咁囂張咁做，想唔到今次竟然有啲咁嘅事出現，好奇怪」、「囂張到不得了，蝦人都唔係咁樣蝦法......我啲人冇權冇勢吖嘛，又冇錢，人哋唔怕你蝦你......真係好火滾，欺人太甚！」

她連珠炮發批評二房東：「夾阿林鄭嚟整我，又講你香港法律幾好幾好，香港容許啲咁嘅人嚟整我，老實講我覺得好奇怪。」其間一名女街坊走近婆婆勸她如有人安排住宿應該前往，向她說「熱呀，熱到好緊要，你又冇得沖涼，真係好淒涼」，記者亦向她說很多人願意協助她，惟她僅說：「多謝你關心，多謝你哋幫我，唔使呀」。

蒙婆婆疑患輕度腦退化症，上周日（4日）業主收回板間房單位，她無處為家流落街頭至今。昨日救世軍護士到場替婆婆檢查心跳血壓、消毒洗傷口和換上左眼角的新紗布，油尖旺區區議員朱江瑋亦一直了解婆婆的情況，附近的食店老闆亦不時留意婆婆有否異樣。朱江瑋為婆婆準備好支援，曾與警方、社會福利署及其他社福機構商討跟進婆婆的方案，亦已通知廣華醫院，一旦婆婆健康惡化會隨時準備為其提供緊急醫療服務。朱同時期望市民能婆婆的行為多加包容。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568