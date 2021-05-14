今午3時許，西營盤中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心的天花因支架鬆脫需緊急維修，服務一度暫停，超過200名排隊人士在場呆等暴曬，一度鼓譟，職員只着他們明天再到場接種。有受影響市民狠批中心職員未曾為突發事故制定應變計劃，「乜嘢都冇」。政府其後表示，接種服務在下午4時30分恢復正常，暫停期間有約200位市民受到影響，並向有關市民致歉。

早前已預約在今午3時半接種第2針復必泰疫苗的吳小姐表示，當她到達現場時，發現疫苗中心門外發現有超過200名市民在烈日下暴曬呆等，有職員曾稱電腦系統故障，故無法為排隊人士接種疫苗，更一度說：「唔使等喇，聽日嚟啦！」

吳小姐指在場的市民十分鼓譟，當她走前向職員查詢時「已經係三、四個人圍住佢問」。她又提到，職員當時以廣東話通知在場人士，故有部份外籍人士不明所以，惟未見職員有用英文向他們解釋。

擾攘一輪後，吳小姐最後沒有繼續等到中心重開，而是提早離去，並上網改期轉至稍後日子接種第二針疫苗。她指現場混亂，批評中心職員未制定突發事故應變計劃：「可能用大聲公講、或者棟塊紙牌，乜嘢都冇。」她認為自己提早離開實屬「不幸中之大幸」，因當時氣溫甚高，形容繼續排隊等候人士可憐，「排到咁熱辣辣，跟住又可能請晒假。」

《蘋果》在下午4時許到達現場，發現中心依然暫停運作，門外仍有約100人排隊。記者向職員詢問中心為何停止運作，但他們拒絕透露。

市民鄭女士預約在下午4時半打第二針疫苗，來到中心後赫見大批市民在體育館外排隊無法入內，隨即向職員查詢，但對方未有正面回應，僅着鄭女士「自己上網睇吓發生咩事啦」。她認為職員的回應和安排均不理想，「起碼你喺度都貼張紙，咁𠵱家佢淨係解釋話奉旨㗎，每個時段都要排㗎。」

同樣到場打第二針的葉女士表示，有職員曾向她透露「個building唔知有啲咩問題」，故須暫停中心運作。她提到，職員曾通知受影響的市民可在星期日到場「walk-in」打針，或留下聯絡電話，「睇佢會唔會call我哋，有冇得（今日）打囉。」不過，她打算立即在網上更改預約，轉到附近的聖保祿醫院打第二針。

至下午4時45分左右，接種中心終於重開，排隊人士陸續進入，人龍逐漸消散。

一直至傍晚接近6時，政府始發新聞稿解釋中心暫停原因。政府稱，今日下午3時左右，接種中心小部份天花因支架鬆脫，需要緊急維修，服務因而一度暫停。天花經搶修後已無安全問題，接種服務於下午4時30分恢復正常。服務暫停期間，有約200位市民受到影響，政府謹向有關市民致歉。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568