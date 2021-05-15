警方毒品調查科財富調查組拘捕7男4女，他們以不同形式行騙，包括網上情緣、投資騙案及電話騙案等，15名事主受害，涉及金額2,450萬元。被捕11人涉嫌「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪。

毒品調查科財富調查組署理警司張恒暉簡報案情稱，歹徒透過網上情緣、投資騙案及電話騙案的手法，成功騙到15名男女，將總計830萬元透過傀儡戶口轉賬到集團主腦夫婦的戶口，最後由主腦的妻子套現。

犯案時期由去年10月至今年2月，警方接報後昨日突擊搜查全港多個地方，共計拘捕6男5女（22至57歲），其中主腦夫婦分別50歲及51歲，主腦仍然在逃、其妻子報稱家庭主婦；被捕人中一人做運輸，負責招攬及收買戶口以收取騙款，其餘人是借出或賣出戶口作洗黑錢用途。行動中撿獲大量銀行卡和銀行文件，警方已凍結2,450萬的犯罪得益。

警方相信暫時有15名受害人，他們年齡介乎18至90歲，當中8人是外地人士，因此警方相信這是一個跨國的犯罪集團。當中最大筆的損失是231萬元，受害人是墮入電話騙案被騙款。警方不排除尚有其他受害人，呼籲市民如懷疑受騙，或接到可疑電話，可致電警方防騙易熱線18222提供資料。

張恒暉又指，傀儡戶口的持有人各自不認識，是歹徒在網上招攬而來，他們為了「搵快錢」收取幾千元而借出戶口。當中包括有學生、廚師、保安員或無業人士，都是因經濟困難而受利誘。他提醒市民「洗黑錢」是嚴重罪行，一經定罪最高可被判入獄14年及罰款500萬元。

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