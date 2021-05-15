觀塘裕民坊清拆重建，現時只剩下「裕發鮮果汁」留守到最後，下周二（18日）為最後遷出期限，早上10時女員工如常回來開舖，忙着削甘蔗榨汁，天氣酷熱，間中有途人經過購買果汁，亦有巿民專程到來拍照留念及幫襯，他們均慨嘆舊文化逐漸消失，小店生存空間越來越少。

頭髮花白的張先生稱，9年前得知政府要重建裕民坊，已來過拍攝第一幀照片，當時這裏所有店舖齊全；上月再來，皮具店仍在，又拍攝了很多照片，至現在只餘下果汁店，又來拍攝，天氣炎熱，他拍攝一輪，恤衫也濕透。他坦言曾於1966年至1968年在觀塘居住兩年，對觀塘很有感情，「我係好唔捨得，但呢啲係必須嘅，冇一個區唔重建」，他憶述昔日裕民坊很旺盛，有數條窄巷通向觀塘道，兩旁有小店是這裏的特色。

教師陳先生早上也專程來果汁店，他說居住附近廿多年，以前亦有幫襯果汁店，「比較可惜，呢啲咁舊嘅舖頭都慢慢消失，將來都好難再見到咁嘅舖頭，我諗將來連鎖店為主，小店慢慢消失」。他指小店生存空間越來越少，取而代之是商場文化，統一的模式，只是地點不同，舊區如深水埗、九龍城、土瓜灣恐怕也是一樣。

陳先生對裕民坊最深刻的印象，是昔日舊巴士站旁邊有3檔牛雜牛腩麵，以及一間租書店，他形容舊式租書店同樣買少見少。他認為裕民坊僅發展約60年，並不算太舊，「可能保養不好或有特別經濟原因」，他又指若小店搬入商場未必捱得到貴租。他形容昔日裕民坊是區內消閒中心，有酒樓、戲院、卡拉OK，「時代變遷，舊麥記都拆埋，希望新觀塘會keep住部份舊文化」。

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