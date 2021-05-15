下午4時許，藍田碧雲道189號康雅苑一名保安報案，指發現一名女子倒卧在上址停車場對開，懷疑她從高處墮下。警方接報到場，證實女子已當場不治。警方於現場發現遺書，初步調查確定墮樓女子55歲姓鄧，相信從停車場一樓層墮下，死因有待驗屍後確定。

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