港鐵查票屢釀爭拗，上月中一名患情緒病、持殘疾人士個人八達通卡的青年，在杏花邨站遭五名港鐵職員跪頸制服，令公眾關注港鐵職員濫暴。其實事前亦曾有大專生在石硤尾站遭查票，雖證明沒違規獲放行，但事主報稱有女職員態度惡劣，指他及友人講粗口及錄影可被檢控，兩人不服理論時稱有人說「總之一定搞到你哋」。事主質疑有港鐵職員濫權「誰大誰惡誰正確」，誓言投訴追究。

大專生W憶述上月9日傍晚6時許與女友以學生及成人八達通在石硤尾站近C出口入閘，其間一名佩戴銀色名牌「King」的女職員查票，他出示學生證後獲放行，但離開時女職員稱遭粗言辱罵，揚言可據鐵路附例作檢控。

W強調與女友沒以粗言罵對方，女職員則說：「你哋講嘅嘢令我反感，就可以告。」兩人反駁，更稱聽到對方曾說「總之一定搞到你哋」。他指對方要求登記其個人資料，他反要求對方出示職員證卻被拒，其後有南亞保安出現與女職員阻攔他們離開，又有職員用攝錄機拍攝。W與女友亦用手機拍攝，惟遭女職員警告：「車站範圍內唔可以錄影，你哋錄嘅話就再告多你哋一條。」最終警員到場，兩人讓女職員登記資料後離開。

目擊者劉先生稱當時他曾向女職員說「咁少事算數啦」，惟他指女職員一臉惡相，他稱若事主投訴，他願意做證人。深水埗區議員甄啟榮當日收到W求助趕到車站協助，他批評港鐵無理，「好似個職員話晒事咁」，質疑該女職員仗勢凌人。甄認為若市民無違規便應放行，質疑「無事搵事嚟搞」為難年輕人，促港鐵檢討員工態度。另有街坊不滿港鐵查票組人員態度惡劣，更指他們對傷殘認知相當貧乏。

港鐵未決定檢控

本報向港鐵查詢事件，對方表示根據記錄，當晚6時15分左右，港鐵顧客服務及收益保護組職員在石硤尾站大堂執勤期間，留意到兩名乘客入閘時，閘機顯示其中一名男乘客使用特惠車資的車票，於是上前請該名男乘客出示車票檢查。該名乘客出示學生八達通後，職員讓他離開。

惟該兩名乘客離開期間多次向職員粗言穢語，職員向他們作出口頭警告，要求停止有關行為，然而他們並無理會及繼續粗言穢語，職員要求兩人停下，並向他們發出擬檢控通知書，涉嫌違反港鐵附例第28H (1) (a)條；該附例訂明任何人不得在港鐵範圍內用任何威脅性的語言或粗言穢語。這個案會交由公司的法律部門跟進，如最終決定提出檢控，將會由法庭審理。

警方表示，於當晚約6時25分接獲一名港鐵女職員報案，指有一男一女乘客在石硤尾站內違反香港鐵路附例，職員遂向該兩名乘客發出擬檢控通知書，惟該兩名乘客拒絕提供個人資料。人員接報到場，經調停後該兩名乘客願意出示身分證明以供港鐵職員查閱。案件列作「違反香港鐵路附例」。

本報亦再向港鐵查詢有關近年涉及查票隊的投訴數字，但未獲對方正面回覆。港鐵稱，一直有為履行查票職務的前綫同事提供合適的培訓及支援，並不時提醒前綫人員在執行查票工作時，要留意與乘客的溝通和互動，尤其是在遇到突發情況時，應作合宜的臨場應變處理。港鐵強調，當收到有乘客就港鐵人員工作表現的意見及投訴時，公司會嚴肅跟進及處理每一宗個案，有則改之 ，無則加勉，務求能在各方面都能做到盡善盡美。

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