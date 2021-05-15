今日是梁凌杰逝世第23個月，有網民發起行動，呼籲有意市民前往太古廣場獻花。下午5時開始，陸續有市民來到金鐘太古廣場外，用鮮花蠟燭標語砌成祭壇，一度有警員在祭壇數十米外監視情況，但未有阻止，氣氛平靜。

下午5時開始，已有零星市民陸續來到太古廣場外一個花槽，用白色鮮花、蠟燭等砌成祭壇悼念，其間有市民雙手合十鞠躬，或低頭禱告，亦有家長帶同小朋友到場致祭。

除此之外， 也有人在祭壇擺放不同標語，例如是寫有「沒忘記」字眼的燈箱、與當日梁凌杰身穿寫有「林鄭殺港黑警冷血」字眼的同款雨衣、一幅照片印有「這個香港還有希望，傻人才會以為，香港人變得沉默冷血，我們可以改變世界，我們不再相信，我們是沉默的香港人」字眼。

祭壇數十米外有一輛警方衝鋒車停泊，車上4名警員落地離遠監視，但前來悼念的市民均秩序良好，而且悼念後沒有停留。至晚上8時，監視警員便收隊離開，其後仍不時有市民獻花悼念，氣氛平靜。

晚上9時許，一名身穿黃色連帽衛衣的男子，獨自在祭壇旁邊，向途人和途經車輛舉起紙牌，上面寫有「2019年/6/15，失去梁烈士之痛還記得嗎？不是有希望才堅持，是堅持了才有希望」，其後在祭壇前悼念一輪後便離開。

前年6月16日反修例大遊行前夕，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處掛上標語，其間墮樓身亡。死因庭本月10日召開死因研訊，案件由早前審理過陳彥霖和周梓樂死因研訊的裁判官高偉雄處理，目前研訊仍在繼續。

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