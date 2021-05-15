保安局昨日（13日）宣佈，凍結壹傳媒集團創辦人黎智英資產，包括持有的壹傳媒有限公司股份，及其所擁有的3間私人公司於本地銀行賬戶內財產。壹傳媒行政總裁張劍虹發聲明，集團及《蘋果日報》的運作絕不受影響。《蘋果》今日如常出版，不少市民都會親身購買支持《蘋果》。他們都不約而同讚《蘋果》的求真敢言精神，呼籲黎智英和《蘋果》能和香港人一起堅持下去。

在銅鑼灣，也有香港人支持《蘋果》。市民謝先生表示，去年開始訂閱《蘋果》網上版。對於黎智英被凍結資產，他指類似事件在香港從來未發生過，認為黎智英的資產並非用作犯法用途，坦言自己感到非常不安全，「香港資金無啦啦冇原因就俾人凍結」。謝先生又認為《蘋果》存在價值在於另一把聲音，指其他報章背後都是同一班人操縱，故《蘋果》不能消失，直言「媒體唔可以只係單方面得一把聲音」，呼籲大家支持《蘋果》，同路人撐下去。

市民譚先生閱讀《蘋果》習慣已經有十多年，指《蘋果》求真而且資訊多，而且不會因懼怕而噤聲避而不談，因此一直支持。他坦言，香港自由目前一直萎縮，但《蘋果》依然堅持自己理念求真，認為政府凍結黎智英資產，目的是令《蘋果》消失。他指，正常香港人都希望《蘋果》能繼續行下去，認為香港如果失去《蘋果》，最後所有報章媒體都只會剩下粉飾太平的「正面消息」。他最後稱，自己一直相當佩服黎智英和《蘋果》堅守精神，希望《蘋果》和香港人一齊加油。

在觀塘，不少市民都有購買《蘋果》。其中市民葉小姐表示，由去年8月警方大舉進入蘋果大樓事件後，便開始一直支持《蘋果》實體版報章，認為《蘋果》貼近民情。她指，如果《蘋果》消失的話，會感到相當可惜，「如果連大家唯一想讀嘅報紙都消失，我哋就乜都冇」。她又希望《蘋果》上下和大家都加油堅持下去，「社會逼到我哋咁樣，如果唔堅持落去，可能連我哋自己都消失埋」。

另一市民胡小姐有訂閱網上版《蘋果》，而且也會追蹤《蘋果》的facebook和IG專頁，另外也不時購買實體報紙支持。她指，《蘋果》表達直白，無論哪個年齡層讀者閱覽，都可以容易了解事實真相。對於黎智英被凍結資產一事，胡小姐直言當局做法過份， 「難聽啲講句（政府）係想趕盡殺絕」。她呼籲黎智英、《蘋果》員工和讀者都要繼續撐下去， 「因為如果冇咗（《蘋果日報》），好多真相我哋都冇辦法睇到，會好可惜 」。

市民蔡先生也有支持《蘋果》，讚 《蘋果》相比起其他報章來得敢言，「至少敢報道香港人想睇嘅嘢」。他又認為政府凍結資產行為，猶如打壓新聞自由，憂慮「可能到時香港報紙會冇言論自由，冇我哋想睇嘅嘢 」，呼籲《蘋果》加油撐住。

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