警方旺角警區刑事調查隊、反三合會行動組、特別職務隊、牌照課、警犬隊及機動部隊，於(13至14日)展開代號為「犁庭掃穴 」的反罪惡及反三合會行動，打擊黑社會收入來源及遏止深夜暴力罪行。警員突擊搜查及巡查旺角區共18個地點，包括工廈及商業單位，拘捕19男12女，年齡介乎13至63歲。

其中於新填地街一單位搗破一個懷疑賭場，拘捕一名36歲姓蔡本地女子涉嫌經營賭博場所，其餘5男四女，年齡介乎30至62歲，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。另外，警員根據線報亦突擊搜查區內一個夜總會，拘捕一名52歲姓林女子，涉嫌違反限聚令(第599F章），其餘兩男兩女，年齡介乎28至47歲，涉嫌管有危險藥物被捕。

另外，警員亦巡查15間麻雀館、酒吧、桑拿及遊戲機中心等娛樂場所，9名人士涉嫌違反限聚令（第599G章），收到額罰款通知書。另17人涉嫌聚集遭到口頭警告。

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