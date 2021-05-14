荃灣楊屋道18號御凱1座，凌晨5時許，一名男子從大廈高處墮下，身軀撞擊平台的邊緣後，再飛墮落地下的行人道上，頭部重創多處骨折昏迷不醒，部份身體內臟散落地上，十分恐怖，救護員趕至現場，證實男子已經死亡，警員用帳篷黑膠袋遮蓋屍體及內臟，並派員上樓進行調查。死者姓潘57歲，疑因感情問題困擾輕生，在單位內攀出墮樓死亡。警員在現場撿獲遺書，案件初步並無可疑。

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