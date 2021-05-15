一名61歲退休人士於本月5日報案指，早前接獲一名自稱銀行職員的男子來電，聲稱可提供1,000萬元樓宇貸款，事主交出約340萬元保證金後，未能取得任何貸款或取回保證金，懷疑受騙。警方經調查後鎖定該詐騙集團，昨日拘捕7名男女，相信已瓦解該集團。

被捕的5男2女，年齡介乎18至43歲，昨日下午在旺角區及紅磡區被捕，有人報稱運輸工人，大部份無業，他們涉嫌串謀詐騙，現正被扣留調查。警方在他們身上撿獲共約38萬現金，多張銀行卡及犯案時所穿衣物。

旺角警區重案組第一隊案件主管陳浩軒高級督察交代案情指，今年5月警方接獲受害人報案指，較早時收到訛稱銀行職員的傳銷電話，推銷一個低息貸款方案，聲稱可向受害人提供港幣1,000萬元貸款，誘使受害人到旺角一個商業中心，一個偽裝成律師樓的辦公室內商談細節。

騙徒自稱律師代表銀行處理該筆貸款，要求受害人提供保證金完成貸款程序，受害人不虞有詐簽署協議書後，依照騙徒指示交出港幣340萬元支票。騙徒之後失去聯絡，受害人向銀行查詢後始知被騙。旺角警區重案組聯同商業罪案調查科展開「勇戰者」行動，鎖定該詐騙集團多個不同角色成員， 昨午採取拘捕行動，瓦解該詐騙集團，警方行動仍繼續進行，不排除稍後更多人被捕。

商業罪案調查科偽鈔組高級督察張文瀚稱，近年不少受害人收到假扮銀行職員或財務中介公司職員騙徒的來電，聲稱有特低息貸款或樓按貸款批出，但要先交出保證金、行政費、手續費才可獲批貸款。騙徒指示受害人將一筆款項存入指定銀行戶口，聲稱用作開啟投資戶口或資產審查用途，或要求受害人往指定財務公司借貸，將借得的款項匯入指定銀行戶口，聲稱會有人代為還款，張提醒，將款項存入指定戶口即等於將款項交給騙徒。

張文瀚續稱，上述同類案件今年首季有37宗，涉款1,200萬元；去年同期則有164宗，涉及金額2,900萬元；張稱，今年相關案件數字雖然似有回落，但損失金額達1,200萬，仍是嚴重。

防騙貼士

1. 因騙徒能夠從其他方法獲得大家的個人資料，若收到自稱銀行職員來電，即使能說出你的個人資料，都要先致電相關銀行核實對方身份。

2. 借貸期間需要使用律師服務，要選擇信譽良好的律師樓，提防非法中介公司提供虛假的律師樓。

3. 任何時候申請貸款，不應將金錢交予第三者。

4. 懷疑受騙，可致電警方防騙易熱線 18222。

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