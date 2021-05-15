繼本月初，有警員遺失警察手提電話後，警方再甩轆。一名隸屬中區警區巡邏小隊的男警，昨晚執勤期間遺失一本警察記事冊。警方承認，記事冊內記載個人資料，正嘗試聯絡受影響人士，警方將展開內部調查，如發現有人員違規，定會嚴肅處理。

警方晚上發新聞稿證實，一名隸屬中區警區巡邏小隊的男警，昨晚執勤期間遺失一本警察記事冊，曾於可能遺失的地點搜尋，暫未有發現。案件列作「遺失政府財物」，由中區警區跟進調查。

警方承認，該警察記事冊內記載有關人員執勤期間的紀錄，當中涉及個人資料，呼籲市民如拾獲該本警察記事冊，應立即致電九九九，或把物品交到就近的警署。有關警區正嘗試通知受影響人士，並會進行風險評估，如有需要會考慮通知私隱專員。警方將對事件會展開內部調查，如發現有人員違規，定會嚴肅處理。

本月3日，即警方試用新流動應用程式「行咇易」前兩天，觀塘警區一名男警於執勤期間，遺失一部警察手提電話。警方其後澄清，手機內並無安裝「行咇易」，又指電話隨即被終止服務及已失效，電話內的資料亦已被移除，

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