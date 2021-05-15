灣仔警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，今日（15日）下午約1時，突擊搜查灣仔莊士敦道一單位，搗破一個無牌按摩院場所。

行動共拘捕3名女子，其中一名35歲女子涉嫌「管理賣淫場所」被捕，另外兩名年齡分別為37及39歲的女子則涉嫌「協助管理賣淫場所」被捕，所有人被扣留調查。警方同時在場所內檢獲按摩油、床單及毛巾等。

警方稱，灣仔警區會繼續留意有關情況及進行情報搜集，打擊非法按摩及賣淫活動。

另外昨日（14日），九龍城警區特別職務隊，亦派員反非法入境者及賣淫，突擊巡查區內多個地點。行動中，警方拘捕一名30歲姓朱內地女子，涉嫌「違反逗留條件」。另外，一名31歲姓熊內地女子，涉嫌「非法入境」。兩名女子被捕後扣留調查。

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