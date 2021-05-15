21歲男子涉以現金回贈利誘5名大學生申請信用卡，其間騙取他們的信用卡號碼及信用卡中心提供的驗證碼（交易密碼）、以及身份證副本，他向5名受害人提供2,000至3,000元「回贈」後，懷疑透過網上理財在5人的信用卡透支合共約6萬元現金，5人收到信用卡中心通知後，直至與疑人失去聯絡始知受騙報警。昨晨警方在該名男子的馬鞍山住所將他拘捕。

涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕的21歲姓馮男子報稱金融從業員，5名女受害人全是大學生， 年齡由19至21歲，據悉今次首次申請信用卡，疑對申請程序不熟悉。

荃灣警區刑事調查隊第八隊督察袁兆基表示，5名受害人去年6月透過朋友認識被捕男子，他向5人聲稱是信用卡公司推銷員，可協助大學生透過申請信用卡即時獲得現金回贈。5人遂跟隨他到相關信用卡中心申請信用卡，完成申請後5人即場獲發信用卡，涉案男子將港幣2,000至3,000元，以現金或轉賬給予受害人。與此同時，他要求5人將身份證副本、信用卡中心發出的驗證碼及信用卡號碼提供作記錄。

之後5人各自收到信用卡中心通知，在其賬戶內分別錄得港幣1萬至1.5萬的現金透支，5人曾聯絡涉案男子了解，他聲稱會清還款項，着他們毋須擔心。直至今年4月底，5人與涉案男子失去聯絡，始懷疑受騙，於本月1日報警。警方經調查後鎖定疑犯身份，昨晨10時，在其馬鞍山住所將他拘捕，他現已獲准保釋候查，6月中向警方報到。

警方正調查被捕男子是否該信用卡中心職員，會向相關卡中心了解及索取相關文件才可確定；而所透支的6萬元轉賬以被捕人的戶口，相信非集團式騙案，案件詳情仍在調查中。警方提醒，搵快錢陷阱變化萬千，以現金回贈利誘受害人申請信用卡，進一步騙取個人資料及驗證碼的騙案在荃灣區首次發生，警方呼籲市民加倍留意類似犯案手法，定期檢查信用卡賬單，並報告任何可疑交易。市民亦應謹慎保護自己的個人資料，包括信用卡資料。任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。

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