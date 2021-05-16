北角發生墮樓案件，早上6時許，七姊妹道23號昌明洋樓，一名男子從大廈高處墮下，受傷倒卧在4樓停車場地上，痛苦呻吟，警員到場調查，51歲姓何傷者報稱從20樓天台跳下，竟能奇蹟地生還，他事後由救護員送院治理。警方在現場沒有撿獲遺書，據悉，男子疑受感情及金錢問題困擾。
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