屯門警區特別職務隊聯同反三合會調查組，根據線報及經深入調查後，凌晨約2時，展開代號「凌厲」(SHARPEYE) 的行動，突擊搜查屯門建旺街一工業大廈及新安街一工業大廈，搗破一間無牌酒吧以及一間懷疑提供大麻水煙的派對房間，行動中共拘捕27名男女帶署調查。據悉，被捕兩名男子，為尖沙嘴細B及屯門肥傑等新義安人馬經營。

在建旺街的行動中破獲一間面積約9千呎的無牌酒吧，拘捕一名37歲姓梁男負責人，他涉嫌販毒、無牌售賣酒類飲品及違反處所防疫條例（第599F章）。酒吧內14男7女（包括兩名未成年15及16歲少女，年齡由15至53歲)，則涉嫌藏毒及在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕。被捕男女亦涉嫌違反限聚令（第599G章），而收到定額罰款通知書。行動中，警員撿獲105克懷疑可卡因、七粒懷疑搖頭丸，市值約15萬，亦撿獲200罐啤酒、3瓶烈酒、20瓶其他酒類飲品，總值約1萬元，及一批音響器材。

在新安街的派對房間行動中，19歲姓陳男負責人，涉嫌販毒、藏毒及違反處所防疫條例（第599F章）被捕。而單位內4名男子均19歲，涉嫌違反限聚令（第599G章），收到定額罰款通知書。警員在單位內撿獲93克大麻精、零點8克大麻草、26盒水煙煙油、大量吸食水煙容器、一批性玩具及潤滑劑等物品。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款一百萬元及監禁兩年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款二千元。另外，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁，警方呼籲市民切勿以身試法。

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