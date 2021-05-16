壹傳媒創辦人黎智英被控違反國安法未審先囚，前晚再遭保安局凍結持有的壹傳媒股份及三間公司財產。壹傳媒行政總裁張劍虹隨即發聲明，集團及《蘋果日報》的運作絕不受影響。《蘋果日報》如常出版，不少市民仍撐買《蘋果》。對於有傳《蘋果》將被取締，有市民表示深感可惜，「因為冇一份報紙比《蘋果》更有代表性，佢報導嘅嘢係其他報紙冇可能報導嘅事實！」讀者又勉勵《蘋果》員工要振作及堅持到底。

市民陳先生除了網上訂閱《蘋果》外，他更身體力行到報檔購買《蘋果》的實體報紙。對於保安局突凍結黎智英持有的壹傳媒股份及三間私人公司財產，陳先生感到整件事都不公平，假如《蘋果》被取締，他坦言不想是事實，「因為冇一份報紙比《蘋果》更有代表性，佢報導嘅嘢係其他報紙冇可能報導嘅事實。」假如沒有《蘋果》，他未必會轉看其他報紙，「我唔相信其他報紙報導咁真實嘅事情！」他和家人都撐買《蘋果》，更表示會寫信給黎智英表達支持。他同時勉勵《蘋果》員工「大家要加油撐住，我知你哋好辛苦，大家一齊努力，香港人加油！」

撐買《蘋果》的王先生說，「新聞要有自由，對報社打壓唔係咁好，一個社會應該有反對聲音。」對於有傳《蘋果》將被取締，王先生不諱言「一定唔好，社會要有反對聲音，尤其係對政府運作應該有監管，《蘋果》（對政府運作）起到監管作用。」他本身由《蘋果》創刊看到今時今日二十多年，最喜歡副刊專欄及馬經。「希望《蘋果》繼續運作，我由創刊睇到依家。」

區女士亦日日買《蘋果》實體版，「睇頭版，睇馬仔（經），《蘋果》一出版，當年5蚊份仲派蘋果。」對於一旦《蘋果》被消失，她坦言「有啲失望，唔會轉睇其他，手機都大把嘢睇，情意結，睇開，佢啲文章詞句寫得幾好，好通順，資料冇錯，我鍾意。希望唔好結業。」她勉勵《蘋果》員工「個個要加油，要努力！」

報販謝女士表示，保安局凍結黎的壹傳媒股份新聞一出，「噚日好多客嚟買《蘋果》，你知你哋好多人支持，有啲平時未必日日睇，噚日都刻意睇，尤其後生嗰班。」她每日攞大約100份《蘋果》，昨日不夠要問人攞，「我下午再攞，都賣晒。」她坦言《蘋果》一旦被取締，對她收入有直接影響，「我一日賣100份，唔見幾多錢，計我兩蚊一份，唔見200蚊起碼。」

她續說「政治還政治因素，報紙係一個職業，一個報館上市，股民點呢？個個做晒大閘蟹，呢個係正當行業，（若被取締）我覺得唔啱囉。」她又指「你認為佢（《蘋果》）唔啱，啲市民就唔會睇，佢自然會流失，唔需要你打壓佢，佢做得落去，係有人睇佢，咁緊係覺得有嘢睇啦，正如啲嘢唔好食，你會唔會幫襯間餐廳吖？唔會㗎嘛！」

謝女士說，在報販立場，《蘋果》令她生財，「唔見一份報紙嘅錢，可能有啲人唔再睇其他報紙，由《蘋果》開始第一日出，就有好多人睇到依家，好多年紀大嘅阿叔，都冇政治因素，係睇慣咗，可能係份馬經好，可能係港聞好。」

不願上鏡的凌先生亦來買《蘋果》，對於有傳《蘋果》被取締，他直言「反對！簡直係無理嘅取締！一個文明社會，簡直不可思議。我自己由創刊睇到依家，（會否轉睇其他報紙？）香港冇得睇，份份都轉晒軚，得佢《蘋果》呢一份，好可惜，起碼報導事實嘅真相，社會真相，全世界真相。作為讀者，如果只剩得一把聲音，好無奈。」他又勉勵《蘋果》員工振作，堅持到底，「守到冇得守。」

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