高齡孕婦劉女士今年初在土瓜灣遭警方無理截查，辱罵「死肥婆」，更被粗暴地反鎖拖行，她疑受驚過度，三日後早產誕下僅7個月大的兒子振凱，可憐振凱一出世就抱往氧氣箱，遍身插滿喉管，劉女士心痛得終日以淚洗面，留醫約兩個月，終於3月26日獲批出院，兩母子得以朝夕相對，但短暫的快樂時光很快投下陰影，振凱因早產身體虛弱，有貧血及小腸氣問題，出院後仍需經常返醫院覆診。周一（17日），振凱獲安排做小腸氣手術，於嬌小身驅留下疤痕。劉形容今年過一個「不一樣」的母親節，「佢咁細就做手術，真係好擔心呀」。

取名振凱冀振作凱旋

劉女士(42歲)為兒子取名振凱，是希望他能振作，凱旋回家，「佢好有意志，好有靈性，好似想出嚟攞返公道！」凱旋留醫兩個半月，劉女士每周三次來往醫院及住所，只為爭取與愛兒短暫的相處時光，「每次探訪時間只有半個鐘，不是每日，只有一三五，一個星期只有個半鐘頭。」

振凱出生初期，劉女士家人不敢抱太大期望，甚至沒有將他出生的消息，馬上告知居於內地的外公，怕老人家一場歡喜一場空。然而，振凱人小卻鬥志頑強，不負親人所願，體重由出生的1.4公斤，長至2公斤，更於3月26日獲准出院。

早產B出院回家 媽媽難掩激動

出院當天，記者全程陪同劉女士，她難掩激動，「假如唔係早產，佢而家仲係我個肚入面，都未生出黎，就係4月2號預產期，所以機能、身體上既野差好多。」劉女士憶述，其長女出生時體重達3.5公斤，是弟弟的兩倍多，她擔心兒子早產將面對不少後遺症。

振凱出生兩個多月，才首次踏入家門，家中已晾著數件剛洗乾淨的嬰兒服，迎接振凱歸來。為一洗醫院的晦氣，劉女士於胞姐協助下，第一次為愛兒洗澡。也許，是事隔多年再為初生嬰洗澡，也許，這畫面比預期足足遲來了一個多月，劉女士顯得有點緊張，倍加小心翼翼。沐浴後不久，振凱睜眼環視陌生的環境，隨即進入夢鄉，劉女士臉上不禁泛起得來不易的幸福笑容，是記者探訪多次首次目睹。

為彌補兒子先天不足，劉女士對振凱倍加悉心照顧，兒子亦被愛包圍下一天天成長，體重更突飛猛進，出院不足一個月，體重已增至3.5公斤。

周一接受小腸氣手術

上周一，記者再次探訪劉女士，振凱變得更壯，體重增至逾4公斤，大腿「肥嘟嘟」，外表與其他初生嬰一樣，精靈可愛。然而，振凱似註定是多災多難的寶寶，歷盡艱辛才能凱旋而歸，醫生指他早產致身體虛弱，腹股溝（即大髀罅位置）附近的一個斜向管道沒有正常閉合，致他的小腸跌入陰囊內，造成異常腫脹，需要做手術處理，若拖延處理會令其腸穿發炎，將來影響生育，「腸仔突出黎，咁你驚唔驚。」醫院已安排振凱周一進行手術，劉女士的心情如坐過山車，如今如衝向漆黑的深淵，想起兒子年幼又要動手術，她心如刀割，「大人做手術都要時間好返，而佢只係一個嬰兒，真係好擔心呀」。

劉女士指，振凱出院至今睡眠質素差，要待天亮才入睡，而且喝奶量亦少，每次僅喝約60毫升，肚仔經常發出咕嚕咕嚕聲，更會嘔奶，期間會因缺氧令臉色變黑，狀甚痛苦，被迫少吃多餐，一日食8餐。振凱排便習慣亦與一般嬰兒有別，平均每日僅一次，甚至兩日一次，跟正常每日兩三次的相差甚遠。

今年1月20日，懷孕7個月的劉女士於土瓜灣住所樓下遇警員截查，期間遭辱罵「死肥婆」，更被粗暴地反鎖拖行。劉女士入院3日後大量出血並誕下兒子，被預產期提早兩個多月，劉女士其後向警方投訴，警方拒絕就事件道歉，警務處長鄧炳強僅向劉致以慰問。

身心俱疲仍要不時續保：想玩到我幾時？

飽受早產及被警方的行為驚嚇，劉女士經常失眠及發惡夢。惟振凱出院後，劉女士為照顧愛兒，幾乎沒有休息時間，身心俱疲，變相連發惡夢的機會亦減少，振凱於劉女士生命中，是珍貴的禮物，亦是救贖，成功把她拉出深淵。

受警方暴力對待後，劉女士曾兩次到警署落口供，目前仍要到警署續保，每次手續需時約兩小時，極度費時失事，「你判(告)我就判(告)我啦，我都要時間凑仔，想問警方想玩到我幾時？」 。劉女士揚言，會繼續繼續跟進對警方的投訴。

兒科專科醫生蘇傑榮指，振凱患的腹股溝小腸氣，即腹股溝(大髀罅)位置一個斜向管道沒有正常閉合，便會在腹股溝處形成缺口貫通腹部，導致部分器官如小腸經此缺口凸出，再跌入男童陰囊內 。若腸臟堵塞斜向管道，血流不暢順，有壞死風險，才會即時做手術，而拖延處理會令腸穿發炎，最壞情況是腸壞死，引起敗血症死亡。

劉女士遇截查早產時序表

1月20日 懷孕7個月的劉女士遇警方粗暴對待，受驚入院。

1月23日 劉女士大出血，早產兩個多月誕下兒子，體重僅1.4公斤。

3月26 月 兒子振凱獲准出院，體重2公斤。

4月20日 劉女士悉心照料下，振凱體重增至3.5公斤。

5月11日 振凱體重上升至逾4公斤。

5月17日 振凱進行小腸氣手術。

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