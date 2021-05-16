本港疫情昨日（15日）再現本地源頭不明個案，患者是一名4歲男童，令持續一周無源頭個案記錄斷纜。而全港37萬名外傭繼本月初第一輪強制檢測後，昨日（15日）起至本月30日內，需作第二輪強制檢測，政府在多區增設流動採樣站。由於第一次強檢，成千上萬外傭湧到不同社區檢測中心或流動採樣站排隊輪候，動輒排隊兩、三小時引來詬病，今日是第二輪強檢的首個假日，《蘋果》今日中午到中環愛丁堡廣場流動採樣站視察，發現現場排隊人數極少，場面可說冷清，外傭到場時可直接進行檢測，根本毋須排隊。

菲傭Fadima指相比上次排隊等了兩小時，今日非常快便可進行檢測，「very fast」，她說對上一次的經驗，令她大哭，今次則「ok」，她指今日來到檢測站，便直入採樣亭，「只需數秒鐘，完全無問題。」

而Cerina亦指今日毋須排隊，只須數秒便完成強檢，她指上次很多人，非常長龍，她自己排隊排了一個小時才做到檢測，今次則大不同，「very easy today」。她說自己尚未接種疫苗，她將會先諮詢醫生建議作出決定。

另外，有外傭工會因不滿政府推行第二輪強制檢測，早前呼籲外傭穿上紅衣抗議，但在中環愛丁堡廣場未見有外傭響應。

勞工及福利局局長羅致光上月底宣布將強制續約外傭接種新冠疫苗惹來批評，特首林鄭月娥本月11日公佈，不再要求外傭在申請工作簽證時強制打針，但全港外傭須於本月30日前接受第二輪強制檢測。

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