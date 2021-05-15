大埔一名58歲牙醫上月底涉嫌非禮被捕，事件曝光後網上社交平台湧現大批苦主，聲稱曾被對方「鹹豬手」。本報成功接觸四名事主，案發時間由上月至十多年前，手法如出一轍，稱牙醫趁單獨在場時，向躺在床上或注射麻醉針後無力反抗的女事主，以「胸壓胸」及「掃背」等手法「揩油」。有苦主後悔啞忍多年變相縱容，令色狼有恃無恐，導致更多女性受害。

涉案牙醫在大埔翠屏商場開設診所，上月30日涉嫌非禮被捕，現保釋候查，診所現時仍有開業。就再有女受害人稱遭他非禮，記者曾致電診所質詢，牙醫也只說「我冇乜回應」便掛線，記者其後再致電，他再拒回應及掛線。

記者日前找到該四名女受害人，她們各自出自己的遭遇，才發現牙醫非禮手法如出一轍。苦主Suki指事隔10多年，當日被非禮一幕仍歷歷在目，她說事發時年僅20多歲，受辱後因膽怯，加上男友怕事退縮，她選擇不了了之。

她憶述，當時到診所洗牙，「開始洗牙冇耐，發覺佢有隻手枕住我心口，好用力咁壓落去，感覺係佢好刻意，好唔舒服。」Suki過去曾洗牙，記得其他牙醫不會碰到病者心口，她稱當時牙醫曾縮手，未幾又重施故技更持續20分鐘，眼見旁邊擺滿手術工具，加上診所沒其他人，她怕反抗引對她不利一直啞忍。現時她自責當時「細膽怕事」沒報警，如今得知受害人眾多，悔不當初。

與Suki相反，Sally敢於挺身而出揭發牙醫惡行更報警要將牙醫繩之於法。她是上月初到該診所剝牙，其間她指牙醫說話猥瑣，更借故用手臂掃胸，當時非常氣憤，事後向家人講述事件，家人支持她報警。

現年20歲的Zoe，去年因智慧齒發痛前去該診所求診，她憶述牙醫為她打了四至五支麻醉針，但當醫生開刀她仍感疼痛，她指其後牙醫漸漸露出色狼面目，先用手臂壓在她胸口移動，又把身體與頭靠向她，Zoe不滿質問，對方辯稱因牙齒難以拔除有關。由於診所只得她與牙醫兩人，Zoe未敢反抗，事後匆匆離去，直至近日在網上發現其他女士報稱曾遭同一牙醫非禮，才發現牙醫惡行持續多年，慨嘆一直無人舉報，壯大牙醫色膽。

另一女受害人Celine是10多年前被非禮，她指當時牙痛心急求醫，誤打誤撞看該牙醫，她形容療程一小時內，牙醫不斷胸壓及掃背令她極度難堪，「胸壓胸咁壓住我，幾秒就縮返，然後又掃我背。」當時其男友在診症室外等候，男友得悉後沒有即時護花，反而說：「冇計」，她心生不忿當晚走去報警，落案五小時，她指當時警員不斷潑冷水，指當場「捉到正」才能受理，又質疑其真確性，最後令她打退堂鼓。

大狀坦言難搜證 病人組織稱嚴重失德或除牌

大律師陸偉雄表示，在本港涉及刑事罪行並沒有特定時效，事發至今20甚至30年，只要受害人仍健在，便可提出檢控。不過他承認在搜證上會較困難，當中包括受害人的記憶力可能衰退，又或對事發細節記憶矇糊。他又直言案件一旦上庭，辯方亦會針對事主多年沒有報警的原因，質疑出發點是否受傳媒報道或其他因素所影響。另外，在性罪行中亦會視乎受害人是否有「新近投訴（recent complaint）」，向家人或朋友訴說被侵犯經過，都被視為較具可信性。

涉事醫生除了面臨刑事檢控，可能因專業失德可面對除牌的處分。病人權益協會幹事彭鴻昌表示，牙醫懷疑違規與一般醫生處理方式相若，病人可向牙醫管理委員會投訴，受理後會展開聆訊，在此情況下，病人有機會需出席聆訊重覆事發經過。不過若事件上庭後牙醫被定罪，由於每年牙醫必須向委員會呈交續牌申請，而涉及刑事紀錄必須一併呈報，委員會獲悉後，同樣會展開聆訊，而當事人則毋須上堂。彭直指，涉及性罪行屬嚴重失德行為，尤其在療程其間，可被視為濫用病人對醫生信任而犯案，罪加一等，牙醫可能面對停牌及除牌而不獲緩刑等嚴重後果。

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