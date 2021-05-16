有私家車今日凌晨4時許，於屯門公路沿快線逆線行駛，驚險萬分。不少司機目睹情況後向警方報案，其後警員將私家車截停，並將年屆81歲的涉事司機帶返警署調查。據悉，司機為教車師傅，患有腦退化症。

網上今早開始流傳數段車Cam片段，可見涉事白色私家車，於屯門公路往屯門方向，沿快線打着死火燈逆線行駛，途經車輛見狀紛紛減速躲避，險象環生。不少網民議論紛紛，直言「呢啲捉到應該終身釘牌」、「從來冇一刻諗過調返頭， 真係好想知揸車嗰個係咩人」、「可能佢認為，心中無逆線就可以逆線」。

其中一名途經司機樊先生，也親身經歷驚險一刻。他當時沿屯門公路往屯門方向的快線行駛，駛至轉車站附近時，突然離遠看見前方有刺眼燈光。他原以為是對面線的車頭燈光，故不以為然，未幾駛近時，始驚覺有一輛白色私家車沿快線逆線而行，時速大約50多公里，所幸當時中線沒有車輛，故自己能及時扭軚避開。

樊先生指，雖然當時心情未算太過緊張，然而事後翻查車Cam片段後，發現自己車輛與逆線車相遇前數秒，便有一輛貨車在中線行駛，如果自己當時駛慢一些，與逆線車相遇時，自己便沒有空間扭軚，有機會相撞，坦言現時回想感到十分害怕。至於涉事私家車或車上司機有何特別，他則指事發突然，未及留意。

警方回覆《蘋果》查詢，指凌晨4時許接到多名司機報案，指屯門公路有私家車逆線行駛，新界南交通管制組接報後，於屯門公路近大欖隧道支路一帶，將私家車截停，涉事司機為81歲男子姓馬，被帶返警署調查。案件仍在調查中，暫列交通投訴跟進，事件中無人受傷，無財物損毀。據悉，司機為教車師傅，患有腦退化症。

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