大埔一間英語教育中心爆出補習男老師當眾拍女童私處醜聞，一名以色列籍老師於前日（15日）下午上堂期間，以公仔利誘兩名女童讓他拍私處，其中7歲女童拒絕，另一名6歲女童不懂拒絕而就範，外籍老師竟在4名學童面前，眾目睽睽下除下6歲女童內褲，用手機拍私處，涉事兩女童家長聞訊後認為事態嚴重報警，警方拘捕一名32歲以色列男子，事件在家長群組連日瘋傳，有家長鬧爆涉案老師： 「害群之馬」，「變態」。

現場於太和路15號太和中心15舖蔚藍英語教育中心，記者昨到場了解，教育中心仍有營業，當時約有20多名學生在內補習，小班教學，數人一班，教育中心一名女職員承認，警方曾到來調查，「我知你哋求真相，但現階段我哋唔可以講啲乜嘢，噚日(15日）警察已經嚟做晒嘢，等佢哋畀個定案我哋，我哋冇收埋件事，會同家長正面講。」

據悉，涉案以色列籍老師人稱「Mr John」，在教育中心任教英語數年，事發於本月15日下午2時許，當時班房內有三男兩女學童上英語堂，班房有閉路電視監控教學情況，其間有人要求兩女童調位，調去鏡頭拍不到的死角位置。

兩女童依言坐在死角位置，外籍老師即露出色狼真面目，先向一名7歲女童，以公仔誘惑她答應讓他拍私處，女童拒絕，他即轉向另一6歲女童，該女童不懂拒絕，被人當眾除下內褲，外籍老師用手機拍下女童私處，在場學童莫不目瞪口呆。

據知，兩女童事後皆向父母講述遭遇，父母大為震驚，兩女童家長先後報警。

事件在家長群組瘋傳，「我女話原來佢有叫個妹妹不要脫褲，老師用公仔引誘果（嗰）個妹妹6歲幾，都有話俾（畀）公仔我女，我女話唔要」、「這個老師唔係第一次啦」。亦有家長形容涉案男子是「害群之馬」，「變態」。

女兒在教育中心補習英文的陳女士表示，她認識涉事7歲女童的家長，得知該女童被補習老師要求拍私處，她感到匪夷所思，難以理解該老師做出如此瘋狂行徑，對方媽媽更鬧爆涉案老師: 「人渣，好眉好貌做出咁嘅嘢」，她表示，該補習老師已有前科，早前曾用同一手法誘騙女童，但遭拒絕，今次則有女童不幸上當，而涉事7歲女童家長已向教育中心要求退學，據她所知，事件傳出後已嚇怕多名家長，紛紛要求退學。

《蘋果》到教育中心訪問等接放學的家長，潘女士指未聽聞有關事件，亦沒接獲教育中心的通知，當《蘋果》告知她有關事件，她表示「個老師係咪要離職，要改善cctv要拍到成間（班）房，唔會有死角，同埋發生事要通知（家長）。」她表示兒子在該中心上課4至5年，事件暫不影響兒子繼續上堂的意願。

警方表示，5月15日下午5時35分接報，受害女童分別6歲及7歲，上堂期間懷疑被外籍男子不恰當對待，警方調查後拘捕一名32歲以色列籍男子，案件暫列虐兒跟進，大埔警區刑事調查組跟進。

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